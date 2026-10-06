Amatör spor haftası Samsun’da yürüyüş ve çok branşlı gösterilerle sürüyor

Amatör spor haftası samsun programı

Amatör Spor Haftası, 5-11 Ekim tarihleri arasında Samsun'da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Hafta boyunca gerçekleştirilecek etkinliklerle amatör sporun Türk sporundaki rolüne dikkat çekilmesi ve spor kültürünün yaygınlaştırılması hedefleniyor.

yürüyüş ve gösteriler:

Hafta kapsamında, 8 Ekim Perşembe günü saat 17.30'da ilk etkinlik olarak bir yürüyüş düzenlenecek. Yürüyüş, İlkadım Okçuluk Salonu önünden başlayıp İlkadım Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda sona erecek. Etkinlik sonrasında halkoyunları, tekvando, capoeira, cimnastik ve judo branşlarında gösteriler gerçekleştirilecek.

amaç ve katılım çağrısı:

Organizasyonun temel amacı amatör sporun yaygınlaştırılması, spor kültürünün geliştirilmesi ve gençlerin spora teşvik edilmesidir. Tüm sporseverler etkinliklere davet edilir; gösteriler ve yürüyüş, amatör sporun toplum içindeki önemine dikkat çeken bir platform oluşturmayı hedefliyor.

AMATÖR SPOR HAFTASI, SAMSUN’DA DÜZENLENECEK YÜRÜYÜŞ VE ÇEŞİTLİ SPOR BRANŞLARINDAKİ GÖSTERİLERLE KUTLANACAK. ETKİNLİKLERDE AMATÖR SPORUN TÜRK SPORUNDAKİ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLECEK.