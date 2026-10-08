Amatör spor haftasında kortej ve meydan gösterileriyle spor ruhu pekişti

Amatör spor haftası kortej ve gösterilerle devam etti

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından 05-11 Ekim 2026 tarihlerinde ülke genelinde düzenlenen Amatör Spor Haftası etkinlikleri Denizli'de de yoğun katılımla sürdü. Etkinlikler kapsamında 07 Ekim Çarşamba günü saat 16.00-18.00 arasında kortej yürüyüşü ve meydanda sportif gösteriler gerçekleştirildi.

Kortej yürüyüşü ve katılımcı profili:

Valilik önünden 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanına kadar süren yürüyüşe Büyükşehir Belediye Bandosu eşlik etti. Kortejde; protokol üyeleri, farklı branşlardan sporcular ve spora gönül vermiş her yaştan vatandaşlar bir araya gelerek etkinliğe destek verdi. Yürüyüşün ardından meydana kurulan alanda branş tanıtımları ve sporcu gruplarının gösterileri sunuldu.

Amatör sporun önemi ve mesajlar:

Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, program sırasında amatör sporun gençlerin gelişimindeki rolüne dikkat çekti. Erdoğan, 'Amatör spor branşları; sağlıklı, mutlu, ahlaklı ve ülkesini seven bireylerin yetişmesinde önemli unsurların başında gelir' ifadelerini kullandı ve çocukların spora kazandırılması, altyapıların güçlendirilmesi ile modern spor tesislerinin şehre kazandırılmasının önemini vurguladı. Ayrıca Erdoğan, 'Türk Sporu amatörlerin omuzlarında yükselmeye devam edecek' mesajını paylaştı.

Denizli'deki program, haftanın diğer günlerindeki etkinliklerle paralel olarak sürdürülecek ve Amatör Spor Haftası, 81 ilde planlanan faaliyetlerle amatör sporun görünürlüğünü artırmayı hedefliyor.

05-11 EKİM 2026 TARİHLERİNDE KUTLANAN AMATÖR SPOR HAFTASI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA, SPORCU GRUPLARI VE PROTOKOLÜN KATILIMIYLA KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ GERÇEKLEŞTİ. YÜRÜYÜŞÜN ARDINDAN 15 TEMMUZ DELİKLİÇINAR ŞEHİTLER MEYDANINA KURULAN ALANDA, SPORCU GRUPLARI GÖSTERİLERİNİ SUNDU.