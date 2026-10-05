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Amatör sporların renkli buluşması: Düzce'de gençler sahnede

Anıtpark'ta başlayan Amatör Spor Haftası'nda jimnastik, karate ve güreş gösterileri ilgi gördü; kentte 45 bin 186 lisanslı sporcu ve 189 kulüp var.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 16:14

GÜNCELLEME: 05 Ekim 2026 - 16:18

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Amatör sporların renkli buluşması: Düzce'de gençler sahnede

etkinlik meydanda başladı:

Düzce'de Amatör Spor Haftası, Anıtpark Meydanında düzenlenen açılış programıyla başladı. Çelenk sunumuyla başlayan törende jimnastik, karate ve güreş branşlarındaki sporcuların performansları meydandaki vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Sporcuların sergilediği hareketler ve kısa gösteriler etkinlik alanında renkli görüntüler oluşturdu. Jimnastik, karate ve güreş takımlarının müsabaka dışı sunumları, aileler ve genç izleyiciler tarafından beğeniyle izlendi.

programdan mesajlar ve teşekkürler:

Programda konuşan Düzce Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Postoğlu, gençleri spora yönlendiren ailelere ve amatör kulüplere destek veren kurumlara teşekkür etti. Postoğlu, gençlere yönelik çağrısını şu sözlerle dile getirdi: "Bu hafta sizlerin haftası. Hatta önümüzdeki yıllar sizlerin günleri. Amatör spor kulüplerine ve sporculara destek veren başta Valimiz Mehmet Makas olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Sevgili gençler, ailelerinizi kutluyorum. Sizleri sahalara gönderip spordan uzak tutmuyorlar. Sahalardan, salonlardan ayrılmayın çünkü gençler geleceğimizdir."

sayılar ve etkinlik takvimi:

Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk de Amatör Spor Haftası'nın ülke genelinde olduğu gibi Düzce'de de çeşitli etkinliklerle kutlandığını belirtti. Arslantürk, haftanın amacının vatandaşları spor yapmaya teşvik etmek olduğunu vurgulayarak hafta boyunca farklı programların gerçekleştirileceğini söyledi.

Yetkililer, kentte kayıtlı sporcu sayısına dikkat çekerek 45 bin 186 lisanslı sporcu ve 189 spor kulübü bulunduğunu hatırlattı. Açılışta sergilenen gösteriler, haftanın devamında yapılacak etkinliklere ilginin artacağının işareti olarak değerlendirildi.

DÜZCE’DE AMATÖR SPOR HAFTASI ETKİNLİKLERİNDE SPORCULARIN GÖSTERİLERİ ALANDA BULUNANLARIN...

DÜZCE’DE AMATÖR SPOR HAFTASI ETKİNLİKLERİNDE SPORCULARIN GÖSTERİLERİ ALANDA BULUNANLARIN AĞIZLARINI AÇIK BIRAKTI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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