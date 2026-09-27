Ambulansa yol vermeyen sürücüye 466 bin lira ceza ve 90 gün trafikten men

olayın ayrıntıları:

Olay, 22 Eylül 2026 günü saat 17.00 sıralarında Başakşehir Süleyman Çelebi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 34 BUY 223 plakalı otomobilin sürücüsü Ali Berk Bilir, trafikte bir ambulansa yol vermedi. İddiaya göre Bilir, aracından inerek ambulans şoförünün üzerine yürüdü ve olay sonrası polis ekipleri bölgeye intikal etti.

soruşturma ve tespitler:

Başakşehir Polis Merkezi Amirliği tarafından yürütülen tahkikat kapsamında, Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Ekiplerin tespitine göre sürücü, ambulansa yol vermemiş ve saldırı amacıyla aracından inmişti. Yapılan sorgulamada Bilir'in sürücü belgesine daha önce de el konulduğu belirlendi.

uygulanan idari ve adli işlemler:

Olayla ilgili idari işlem kapsamında sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri çerçevesinde toplam 466.000 lira trafik idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 90 gün süreyle el konuldu ve 34 BUY 223 plakalı araç 90 gün süreyle trafikten men edildi. Olayın adli boyutu için Başakşehir Polis Merkezi Amirliği tarafından sürücü hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 179'uncu maddesi kapsamında ayrıca adli işlem başlatıldı.

Bildirilen bilgiler kurumların yaptığı tespitlerle sınırlı olup, soruşturma ve adli süreç ilerledikçe yetkili makamların açıklamaları yönünde yeni detaylar paylaşılacaktır. Olay, trafikte acil yardım araçlarına yol vermemenin ve saldırgan tutumun hem idari hem de adli yaptırımlara yol açabildiğini gösterdi.

BAŞAKŞEHİR’DE AMBULANSA YOL VERMEYEN ŞAHISİ, ARACINDAN İNEREK AMBULANS ŞOFÖRÜNÜN ÜZERİNE YÜRÜDÜ