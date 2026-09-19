Ambulansın yolunu kesti, idari ve adli işlemle karşılaştı

İstanbul Başakşehir'de, Arnavutköy-Sultangazi yolunda acil bir vakaya yetişmeye çalışan ambulansın önünde seyreden otomobil sürücüsü, korna ve anonslara rağmen dakikalarca yol vermedi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve bazı sosyal medya platformlarında paylaşıldı.

görüntüler ve inceleme:

Görüntülerin paylaşılmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Eski Edirne Asfaltı Sultangazi mevkiinde trafikte seyir halindeyken görevli ambulansa geçiş hakkı vermeyerek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilen şahsın plaka bilgileri üzerinden kimlik tespiti yapıldı.

uygulanan cezalar ve adli süreç:

Plaka bilgilerinden A.Y.(22) olduğu belirlenen sürücüye, "geçiş üstünlüğü olan araçlara yol vermemek" gerekçesiyle 46 bin lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücü belgesi 30 gün süreyle geri alındı ve araç 30 gün trafikten men edildi. Şahıs hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Olay, acil sağlık hizmetlerinin aksamasına yol açma riski ve trafikte geçiş üstünlüğü kurallarına uyulmasının önemini bir kez daha gösterdi.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR'DE YAPILAN KORNA VE ANONSLARA RAĞMEN AMBULANSA YOL VERMEYEN SÜRÜCÜ YAKALANDI.