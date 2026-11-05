Amca mahkemede: 'gazi'ye kendimi korumak için ateş ettim, çok pişmanım

duruşmada sanığın beyanları

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Fesih Y. suçlamaları reddetmediğini ancak olay anında kendini korumak için hareket ettiğini söyledi. Sanık ifadesinde, maktul yeğenlerden Gazi Zafer Y.'nin agresif ve kontrol edilemez bir kişilik olduğunu, önceki yıllarda da kendisine hakaret edip bıçak gösterdiğini anlattı.

Sanık, olay günü evin bahçesinde yaşanan gerginlik sırasında Gazi'nin elini beline götürdüğünü ve silah çıkardığını iddia ederek, 'Dağılın lan, burayı patlatacağım' sözlerinden sonra kendini tehdit altında hissettiğini, sadece Gazi'ye ateş ettiğini belirtti. Savunmasında pişman olduğunu defalarca vurguladı: 'Keşke ben ölseydim de onlar ölmeseydi.'

olayın gelişimi ve çevredeki ifadeler:

Olay, 10 Temmuz 2025 tarihinde Kartepe ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Gazi Caddesi'ndeki tek katlı evde meydana geldi. İddiaya göre aile içindeki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü; amca Fesih Y.'nin ateş etmesi sonucu yeğenler Gazi Zafer Y. ve Güven Y. yaşamını yitirdi, bir kişi ise yaralandı. Yaralanan Makul S., kendi imkanlarıyla hastaneye gitti; olay yerine giden sağlık ekipleri ise Gazi Zafer Y. ile Güven Y.'nin öldüğünü tespit etti.

Sanık, olay öncesinde ailesi tarafından uyarıldığını söyleyerek, abisi Mustafa'nın kendisini evden çıkmaması için aradığını ve 'Çocuklarımın gözünü kan bürümüş, cellat olmuşlar, onları durduramıyorum' dediğini aktardı. Sanık ayrıca yakınlarının kendisine Gazi'nin İstanbul'dan silah aldığı yönünde bilgi verdiğini iddia etti.

soruşturma, tutuklama ve hukuki konular:

Soruşturma sonunda Fesih Y. ile birlikte olayla bağlantılı gösterilen Dilaver Y. ve K.Y. gözaltına alındı. Savcılık işlemlerinin ardından K.Y. serbest bırakılırken, Dilaver Y. adli kontrol şartıyla serbest kaldı; Fesih Y. ise tutuklandı. Fesih Y. hakkında 2 kez tasarlayarak kasten öldürme ve olası kastla yaralama suçlarından dava açıldı; sanık 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile yargılanıyor.

Dava sırasında katılanın avukatı, olay yeri raporuna atıf yaparak maktullerde hiçbir silah bulunmadığını belirtti. Ayrıca ara karar olarak mahkeme heyeti, gelecek celse tanıkların dinlenmesine, sanığın tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

Dosyaya ilişkin bir diğer dikkat çekici nokta ise sanığın sağlık durumu: tek böbreğe sahip olduğu ve yaklaşık 10 yıl önce maktullerin babası Mustafa'dan aldığı böbrekle yaşamını sürdürdüğü bilgisi duruşma kayıtlarına yansıdı. Bu durum, hem taraf avukatlarının hem de mahkemenin değerlendirmelerine yansıyabilecek hassas bir unsur olarak ele alındı.

Mahkeme süreci, tanık beyanlarının alınması ve delil tartışmalarıyla devam edecek; bir sonraki duruşmada yeni ifadeler ve raporlar dosyaya eklenecek.

2 yeğenini öldüren amca: "Abim, 'Çocuklarımın gözünü kan bürümüş, cellat olmuşlar' diyerek beni uyardı"