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Amcasına kurşun: 15 yaşındaki yeğen mezarlık yakınında teslim oldu

Eskişehir Karadere'de, babası cezaevinde olan 15 yaşındaki A.A., aralarında çıkan kavgada amcası Muhammed Aslanoğlu'nu silahla ağır yaralayıp teslim oldu.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 12:11

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Amcasına kurşun: 15 yaşındaki yeğen mezarlık yakınında teslim oldu

Eskişehir kırsalında gece yarısı yaşanan silahlı saldırı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Karadere Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen olayda, 15 yaşındaki lise öğrencisi A.A. ile amcası Muhammed Aslanoğlu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve A.A.'nın ateşlediği silah sonucu Aslanoğlu ağır yaralandı.

Yakınları tarafından önce özel bir hastaneye kaldırılan Aslanoğlu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze, otopsi işlemleri için Eskişehir Şehir Hastanesi morguna sevk edildi.

Olayın ardından teslim olma biçimi:

Olay yerinden ayrıldıktan sonra kendini ihbar eden A.A., evine yaklaşık 100 metre mesafedeki mezarlık yakınında jandarma ekiplerine gidip 'Ben vurdum' diyerek teslim oldu. İfadesi alınmak üzere jandarma tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

Amcanın yaşamı ve mahalledeki izlenimler:

Mahallede edinilen bilgilere göre, Aslanoğlu, şüphelinin babasının cezaevinde olması nedeniyle yeğenlerine ve kardeşlerine bakan kişi olarak tanınıyordu. Yakınları, Aslanoğlu'nun mahallede ve çalıştığı iş yerinde yardımsever bir insan olduğunu, çocuklarına bakmak için evlenmeyi dahi düşünmediğini ifade etti. Çocukların annesinden uzun süredir haber alınamadığı belirtildi.

Olayın yaşandığı evin camında kurşun izi dikkat çekerken, Karadere Mahallesi Muhtarı Muzaffer Öztuna da jandarmaya gelen ihbar üzerine olayı öğrendiğini ve yaralanan kişinin ambulans gelmeden önce yakınları tarafından araçla hastaneye götürüldüğünü anlattı. Muhtar, silah türü konusunda kesin bilgi olmadığını, ancak büyük olasılıkla tüfek olabileceğinin söylendiğini aktardı.

Muhtar Öztuna, olayın ardından jandarmanın soruşturmayı devraldığını ve konuyla ilgilenildiğini söyledi. Olayla ilgili soruşturma jandarma ekiplerince sürdürülüyor ve adli işlemler devam ediyor.

KARADERE MAHALLE MUHTARI MUZAFFER ÖZTUNA

KARADERE MAHALLE MUHTARI MUZAFFER ÖZTUNA

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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