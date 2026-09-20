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Amed ilk yarıda Beşiktaş karşısında iki gollük üstünlük kurdu

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig 6. haftasında Diyarbakır'da Beşiktaş karşısında ilk yarıyı Gift Orban ve Dia Saba'nın golleriyle 2-0 önde kapattı.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 21:09

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Amed ilk yarıda Beşiktaş karşısında iki gollük üstünlük kurdu

Amed Sportif Faaliyetler ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, Diyarbakır'da evinde Beşiktaş'ı ağırladı. Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi ve Amed soyunma odasına iki farklı üstünlükle gitti.

ilk yarı öne çıkan dakikalar:

13. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Gift Orban'ın sert şutu filelerle buluştu ve ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirdi. 22. dakikada Orban'ın pasında ceza yayının gerisinde topla buluşan Dia Saba'nın vuruşu skoru 2-0 yaparak Amed'in üstünlüğünü pekiştirdi.

kadrolar ve hakemler:

Stat: Diyarbakır. Hakemler: Ali Şansalan, Anıl Usta, Mehmet Kısal. Amed Sportif Faaliyetler sahaya Alban Lafont, David Bates, Lumbardh Dellova, Ermal Krasniqi, Umut Meraş, Rayan Raveleson, Furkan Soyalp, Samuel Ballet, Mohamed Khalil, Dia Saba ve Gift Orban ilk 11'iyle çıktı. Beşiktaş'ta ise Alexder Nübel, Amir Murillo, Tiago Djalo, Agbadou, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Ernest Poku, Junior Olaitan, Orkun Kökçü, İlhan Fakılı ve Dusan Vlahovic ilk 11'de yer aldı.

kartlar ve ilk yarı değerlendirmesi:

İlk yarıda Amed'den Mohamed Khalil, Ermal Krasniqi ve Samuel Ballet sarı kart görürken, Beşiktaş'ta İlhan Fakılı sarı kartla uyarıldı. Ev sahibi takımın hızlı başlangıcı ve değerlendirdiği doğru pozisyonlar, skoru belirledi; ikinci yarıda Beşiktaş'ın nasıl bir reaksiyon vereceği maçın kaderini belirleyecek.

TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 6. HAFTASINDA AMED SPORTİF FAALİYETLER, EVİNDE BEŞİKTAŞ İLE KARŞILAŞIYOR....

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 6. HAFTASINDA AMED SPORTİF FAALİYETLER, EVİNDE BEŞİKTAŞ İLE KARŞILAŞIYOR. MÜCADELENİN İLK YARISI EV SAHİBİ EKİBİN 2-0'LIK ÜSTÜNLÜĞÜ İLE TAMAMLANDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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