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Amed'in evinde Başakşehir'e ağır darbe: Orban hat-trick yaptı

Trendyol Süper Lig 5. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, Diyarbakır'da Başakşehir'i 5-0 mağlup etti; Gift Orban hat-trick, Mbaye Diagne son golü attı.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 22:02

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Amed'in evinde Başakşehir'e ağır darbe: Orban hat-trick yaptı

Maç özeti:

Trendyol Süper Lig 5. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, evinde Başakşehir'i 5-0 mağlup etti. Maçta Gift Orban üç golle öne çıktı, Mbaye Diagne ise farkı beşe taşıyan isim oldu.

Maçtan dakikalar:

45+1. dakikada sağ kanattan Samuel Ballet'in ceza sahasına gönderdiği ortada, Ömer Ali'nin müdahalesi sonrası top Emin Bayram'a çarpıp ağlarla buluştu. 1-0

52. dakikada ceza sahası dışının sağ çaprazından Furkan Soyalp'in ortasında Gift Orban kafayla skoru 2-0'a taşıdı.

56. dakikada Ballet'in pasında ceza sahası sağında topla buluşan Ermal Krasniqi'nin ortasında kale önünde Orban meşin yuvarlağı boş kaleye yolladı. 3-0

75. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Krasniqi, pasını Orban'a aktardı; Orban'ın şutunda top ağlarla buluştu. 4-0

84. dakikada Ali Turap Bülbül'ün pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Rayan Raveloson'ın ortasında Mbaye Diagne yakın mesafeden topu filelere gönderdi. 5-0

Kadro, hakem ve kartlar:

Stat: Diyarbakır

Hakemler: Cihan Aydın, Murat Tuğberk Curbay, Bahtiyar Birici

Amed Sportif Faaliyetler: Alban Lafont, David Bates, Lumbardh Dellova, Ermal Krasniqi (Ali Turap Bülbül dk. 80), Umut Meraş, Rayan Raveleson, Furkan Soyalp (Cem Üstündağ dk. 85), Samuel Ballet (Rayan Lutin dk. 85), Mohamed Khalil (Amadou Cisse dk. 63), Dia Saba, Gift Orban (Mbaye Diagne dk. 80)

Yedekler: Miraç Acer, Mehmet Yeşil, Burak Bozan, Kahraman Demirtaş, Berk Kızıldemir

Teknik direktör: Besnik Hasi

Başakşehir: Deniz Dilmen, Jeremy Opoku, Emin Bayram, Ömer Ali Şahiner (Michal Karbownik dk. 46), Olivier Kemen, Abbosbek Fayzullayev (Ivan Brnic dk. 64), Jakub Kaluzinski (Berat Yıldırım dk. 46), Umut Güneş, Christantus Operi, Andreas Skov Olsen (Yusuf Sarı dk. 46), Eldor Shomurodov (Berkay Özcan dk. 83)

Yedekler: Volkan Babacan, Onur Ergün, Davie Selke, Ousseynou Ba, Saba Kharebashvili

Teknik direktör: Nuri Şahin

Goller: Emin Bayram (dk. 45+1 k.k.), Gift Orban (dk. 52, 56 ve 75), Mbaye Diagne (dk. 84) (Amed Sportif Faaliyetler)

Sarı kartlar: Ermal Krasniqi (Amed Sportif Faaliyetler), Christantus Operi, Umut Güneş (Başakşehir)

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 5. HAFTASINDA AMED SPORTİF FAALİYETLER, EVİNDE BAŞAKŞEHİR FK İLE KARŞILAŞTI....

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 5. HAFTASINDA AMED SPORTİF FAALİYETLER, EVİNDE BAŞAKŞEHİR FK İLE KARŞILAŞTI. MÜCADELE AMED SPORTİF FAALİYETLER’İN 5-0’LIK GALİBİYETİ İLE SONUÇLANDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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