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Amed'in sürpriz galibiyeti sonrası trabzonspor'da sorgu ve motivasyon çağrısı

Trendyol Süper Lig 3. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, Trabzonspor'u 2-1 yenerek dikkat çekti; Tekke tepki gösterdi, Hasi takımının henüz tamamlanmadığını vurguladı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 00:54

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Amed'in sürpriz galibiyeti sonrası trabzonspor'da sorgu ve motivasyon çağrısı

Amed'in sürpriz galibiyeti sonrası trabzonspor'da sorgu ve motivasyon çağrısı

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında ev sahibi Amed Sportif Faaliyetler, konuk Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası iki takımın teknik direktörleri düzenlenen basın toplantısında maçın nedenleri ve sonrası için planlarını paylaştı.

trabzonspor cephesinde tepkiler:

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, mağlubiyeti "üzücü bir gece" olarak nitelendirirken sorumluluğu üstlendiğini belirtti. Tekke, takımın beklenen reaksiyonu veremediğini, takımın kısa vadede ayağa kalkması gerektiğini vurguladı. Özellikle önceki maçlarda sakatlık ve oyuncu eksikliği nedeniyle zorlu süreçler yaşandığını, son beş maçtaki sonuçların memnun edici olmadığını söyledi.

Tekke, karşılaşma boyunca rakibin maçı hak ettiğini; ambiyans ve taraftar desteğinin Amed lehine etkili olduğunu kaydetti. Ayrıca maç içinde kaleci Onana'nın kritik kurtarışlarının altını çizdi ve oyuncunun gol arayışı sırasında zaman zaman oyun disiplininden koptuğunu ifade etti. Hakem performansının maç sonucu üzerinde belirleyici olduğunu düşünmediğini de sözlerine ekledi.

amed teknik direktöründen maç analizi:

Besnik Hasi yönetimindeki Amed cephesi, maçın genelinde oyunu domine ettiklerini ve galibiyeti hak ettiklerini söyledi. Hasi, takımın yeni oyunculardan kurulmuş olduğunu, zamana ihtiyacı bulunduğunu ve bazı mevkilere takviye gerektiğini belirtti. Maç sırasında yaşanan iki sakatlığın kendisini üzdüğünü ve ekibin "tam olarak tamamlanmamış" olduğunu vurguladı.

Hasi, özellikle önde topu tutma ve kenar organizasyonları üzerinde çalıştıklarını, rakibin Avrupa maçı oynamış olmasına rağmen oyuncularının mücadelesinin galibiyette belirleyici olduğunu söyledi. Forvet Diagne'yi sahaya sürmesinin arkasında taktiksel bir ihtiyaç olduğu ve belirli profillere sahip oyunculara gereksinim duyduklarını ifade etti. Transfer çalışmalarının devam ettiğini ve yönetimin bu konuda çaba gösterdiğini ekledi.

Her iki teknik adam da bundan sonra takımlarını toparlama ve eksikleri giderme gerekliliğine dikkat çekti. Trabzonspor cephesinde kısa vadede reaksiyon beklentisi öne çıkarken, Amed cephesinde ise süre ve doğru takviye vurgusu baskın oldu. Maçın sonucu, ligdeki tabloyu ve iki takımın önümüzdeki süreçteki önceliklerini yeniden şekillendirdi.

AMED SPORTİF FAALİYETLER TEKNİK DİREKTÖRÜ BESNİK HASİ DE İYİ BİR MAÇ ÇIKARDIKLARINI...

AMED SPORTİF FAALİYETLER TEKNİK DİREKTÖRÜ BESNİK HASİ DE İYİ BİR MAÇ ÇIKARDIKLARINI SÖYLEDİ

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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