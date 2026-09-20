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Amedspor lider oldu, başkan hakem yönetimini eleştirdi

Beşiktaş'ı 3-2 ile geçen Amedspor'un başkanı Nahit Eren, takımın liderliğine rağmen 14 dakikalık uzatma ve hakem yönetimini sert sözlerle eleştirdi.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 23:47

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Amedspor lider oldu, başkan hakem yönetimini eleştirdi

Amedspor lider oldu, başkan hakem yönetimini eleştirdi

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, evinde konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-2 yenerek ligde liderlik koltuğuna oturdu. Maç sonrası basına konuşan kulüp başkanı Nahit Eren, elde edilen sonuçtan dolayı takımı, teknik heyeti, futbolcuları ve taraftarı tebrik etti ancak maçın yönetimi konusunda sert eleştirilerde bulundu.

Uzatma süresi ve hakem kararlarına tepki:

Eren özellikle maçın uzatma anlarına dikkat çekti; hakemlerin maçta 14 dakika duraklama süresi eklediğini belirterek bu durumu stadın tamamının gördüğünü söyledi. Eren, "Bugün resmen bu statta rakibimizin gol atması için hakemler maalesef bir tutum ortaya koyuyor" şeklinde konuştu ve uzatmanın maçın seyrini etkilediğini vurguladı.

Başkan, penaltı kararının verilmesine rağmen uzun süre oynatılmasını örnek göstererek, "Yani İstanbul takımları gol atana kadar maçı sürdürecek misiniz? Bunu kabul etmiyoruz" dedi ve hakem idaresini eleştirdi.

Lig yönetimine ve taleplere vurgu:

Nahit Eren, Amedspor'un Süper Lig'e renk katacağını ve Anadolu kulüplerinin taraftar desteğiyle ligde söz sahibi olacağını ifade etti. "Mütevazı bütçeli kadrolarımızla bu ligi zorlamaya geldik" diyen Eren, buna rağmen yaşanan yönetim ve hakem anlayışıyla ligin ileriye gitmesinin zor olduğunu savundu.

Eren, sözlerini Türkiye Futbol Federasyonu ve yetkililere yönelik çağrıyla sürdürdü: "Böylesi bir yönetim anlayışını, hakem anlayışını kabul etmeyeceğiz. Amedspor’un bu lige kattığı rengi ve mücadele azmini gölgeleyemezsiniz." Ayrıca teknik direktöre gösterilen kırmızı kartı da eleştirerek, hoca ile ilgili kararların da sorgulanması gerektiğini belirtti.

Başkan, tekrar edilen teşekkürleriyle sözlerini sonlandırdı: "Mütevazı bütçeyle kurduğumuz kadroyla Süper Lig’de kalıcı ve üst sıraları zorlayan, lig sonunda bu güzel halkı, bu güzel taraftarı mutlu etmek için buradayız. Bütün taraftarlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum."

Eren, mücadeleyi sürdüreceklerini ve hakem kararlarının ligin yakasına leke vurmasını istemediklerini belirterek, ligde adil yönetim talep etti.

Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Nahit Eren, Beşiktaş maçının ardından, bugün lider olduklarını...

Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Nahit Eren, Beşiktaş maçının ardından, bugün lider olduklarını ama içlerinin rahat olmadığını belirterek, "Böylesi bir yönetim anlayışını, hakem anlayışını kabul etmeyeceğiz" dedi.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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