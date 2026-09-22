Amedspor rekor talep ve stat sorunlarına yanıt verdi

Amedspor'un basın toplantısı:

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nahit Eren, İstişare Kurulu Başkanı Nesih Aktepe, Asbaşkan Şengül Saruhanoğlu ve Futbol Şube Sorumlusu Mustafa Altın ile düzenlenen basın toplantısında kulübün son durumunu değerlendirdi. Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş'ı 3-2 yenerek milli araya lider giren Amedspor'un hem saha içi başarısı hem de saha dışı tartışmaları toplantının ana gündemini oluşturdu.

Eren, genç bir kulüp olarak Süper Lig'e ilk kez çıktıklarını ve yaklaşık iki ay gibi kısa bir sürede takımı üst lige hazır hale getirmek için kentteki tüm paydaşlarla yoğun çalıştıklarını söyledi. Transfer döneminde mütevazi bir bütçe ile kadro kurduklarını, eksiklerin farkında olduklarını ancak oyuncuların şehre gelme isteği gibi faktörlerin de değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Passolig'te rekor başvuru:

Başkan Eren, bilet satış sürecinde olağanüstü bir talep yaşandığını vurguladı. Eren'in verdiği bilgiye göre, Passolig sistemine ilk 10 dakika içinde 122 bin kişinin giriş yaptığı bildirildi; daha önceki Başakşehir maçında ise yaklaşık 100 bin kişinin aynı anda sisteme bağlandığı notu paylaşıldı. Bu yoğunluğun Passolig kurulduğundan bu yana yetkililerin gördüğü en yüksek ilgi olarak kayıtlara geçtiği aktarıldı.

Stadın kapasitesinin talepleri karşılamadığına dikkat çeken Eren, kulübün sahaya alabileceği maksimum düzenlemelere rağmen satışın sınırlı kalmak zorunda olduğunu söyledi. Bu karşılaşmada kulübe ayrılan toplam satılabilen bilet sayısının 11 bin 124, bunun içinde kendi taraftarlarına satılabilen kısımın 9 bin 864 olduğunu ifade etti. Kulüp, daha fazla taraftarın maça girebilmesi için altyapı oyuncularının gelişini azaltmak ya da personel düzenlemeleri gibi geçici çözüm adımları attıklarını belirtti.

Stadyum kapasitesi ve güvenlik eksiklikleri:

Eren, stat içi girişlerde ve tribünlerde yaşanan sorunlara da dikkat çekti. Bazı grupların kapılara zarar verdiğini ve iç malzemeye ziyan verildiğini söyleyen başkan, önceden kamu kurumlarıyla yapılan toplantılarda beklentileri karşılayacak ölçüde tedbirlerin alınmadığını kaydetti. Alınan kayıtların ve görüntülerin sorunun boyutunu gösterdiğini belirterek ilgili kurumlarla daha kapsamlı güvenlik tedbirleri için görüşmelerin süreceğini bildirdi.

Başkan ayrıca, tribünde sahaya yabancı madde atanlar, cinsiyetçi söylemde bulunanlar veya hakaret içeren tezahüratlar yapanların Amedspor kültürünü yansıtmadığını vurguladı ve bu tür davranışlara kararlı şekilde müdahale edeceklerini söyledi. Eren, bu davranışları gerçekleştirenlerin kasıtlı olarak kulübe zarar verme niyeti taşıdığına inandığını da sözlerine ekledi: Bu yapılan Amedsporlu değil.

Hakem yönetimi ve hukuki duruş:

Kulüp yönetiminin genel olarak hakemlerle ilgili kamuoyuna yönelik açıklama yapmaktan kaçındığını belirten Eren, yine de bu maçın ardından değerlendirme yapma gereği doğduğunu ifade etti. Bir yıldır kulübün başında olduğunu ve yönetim olarak haklarının yenildiği noktada ilgili mercilerle gerekli teması sağladıklarını söyledi. Eren, Amedspor'un hiçbir ayrıcalık talep etmediğini, adil ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla maçların yönetilmesini istediğini belirtti: Amed Sportif Faaliyetler bir ayrıcalık istemiyor.

Toplantıda ayrıca maç sırasında teknik heyetle hakem arasında yaşanan bir olaydan örnek verilerek, hakemin tavrının eleştirildiği ve teknik direktörün hakeme yaklaşırken kırmızı kartla cezalandırıldığı ifade edildi. Eren, hakları yenildiğinde susmayacaklarını ve Türkiye Futbol Federasyonu'ndan benzer durumlara karşı daha duyarlı ve pozisyon alıcı bir tutum beklediklerini açıkladı.

Kapanışta Eren, Amedspor'un bu kenti, toplumu ve coğrafyayı en iyi şekilde temsil etme sorumluluğunu taşıdığını, kulübün gündeminin spordan başka bir yöne kaydırılmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Taraftarlara da stat kültürüne uygun davranma çağrısında bulunarak, kulübün hem sahada hem saha dışında örnek bir duruş sergilemeye devam edeceğini vurguladı.

AMED SPORTİF FAALİYETLER KULÜBÜ BAŞKANI NAHİT EREN, BİLET SATIŞI SIRASINDA İLK 10 DAKİKA İÇİNDE 122 BİN KİŞİNİN BİLET ALMAK İÇİN BAŞVURDUĞUNU BUNUN PASSOLİG KURULDUĞU TARİHTEN İTİBAREN BİR REKOR OLARAK KAYITLARA GEÇTİĞİNİ SÖYLEDİ.