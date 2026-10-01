Amedspor sevgisi isme dönüştü: yeni doğana 'Adem Mbaye Diagne' adı verildi

Amedspor tutkusu isme dönüştü:

Diyarbakır Merkez, Sur ilçesine bağlı Büyükkadı Mahallesi Bozpınar Küme Evleri'nde yaşayan 30 yaşındaki Mehmet Yücel, Amedspor sevgisini oğlunun ismine taşıdı. Geçen sezon Amedspor forması giyen Mbaye Diagne’nin takımını Süper Lig’e çıkaracağı ve gol kralı olacağı yönündeki sözü, Yücel’in verdiği bir sözün temelini oluşturdu.

söz tutuldu:

Yücel, takımın Süper Lig’e yükselmesi ve Diagne’nin başarısının ardından çevresine verdiği sözü yerine getirdi. Dördü kız olmak üzere toplam 5 çocuk babası olan Yücel, dünyaya gelen erkek bebeğine Adem Mbaye Diagne Yücel adını verdi. Nüfus işlemleri sırasında görevli memurun birkaç kez "emin misin" diye sorması dikkat çekerken, Yücel kararlılığını korudu.

Yücel, yaptığı açıklamada Diagne’yi çok sevdiğini belirterek, "Diagne geçen sezon söz vermişti gol kralı olacağına dair ve Amedspor’u Süper Lige çıkaracağına dair. Ben de o zaman söz verdim; çevremdekilere eğer bir erkek çocuğum olursa adını Mbaye Diagne koyacağım diye. O da sözünü tuttu, ben de sözümü tuttum" dedi.

aile tepkileri ve beklenti:

Ailenin ve çevrenin ilk başta karara şaşırdığını söyleyen Yücel, kimlik çıkarıldıktan sonra yakınlarının da durumu kabullendiğini aktardı. Yücel, herhangi bir maddi ya da manevi beklentisi olmadığını vurguladı: "Hiç kimseden hediye veya maddi bir talebim yok. Tamamen o sözünü tuttu, ben de kendime söz vermiştim, sözümü tuttum."

Ayrıca Yücel tek isteğinin, Mbaye Diagne ile oğlunun bir araya gelip hatıra fotoğrafı çektirmesi olduğunu söyledi. Yücel, inşaat sektöründe çalıştığını belirterek oğlunun henüz 20 günlük olduğunu ve ailecek şimdilik bu durumu güzel karşıladıklarını ifade etti.

Habere göre, Mbaye Diagne bebeğin kaldığı hastaneye giderek ziyaret etmek istedi ancak ailenin hastanede olmaması nedeniyle aileyle görüşemeden ayrıldı.

Amedspor sevgisi oğlunun adına yansıdı: Bebeğine "Adem Mbaye Diagne" adını verdi