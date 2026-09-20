Amed'te önemli çıkış: Beşiktaş galibiyeti emeklerin ödülü

Amed sahasında Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti

Amed Sportif Faaliyetler Yardımcı Antrenörü Stef Wils, Trendyol Süper Lig 8. hafta karşılaşmasında alınan galibiyeti değerlendirdi. Wils, maçın kendileri için çok büyük bir önem taşıdığını vurgulayarak ilk yarıda sahaya konan enerjinin belirleyici olduğunu söyledi.

maçın gidişatı:

Wils, takımın maça çok iyi başladığını ve ilk yarıda rakibe baskı kurduklarını belirtti. 30. dakikada yakalanan 2-0 üstünlüğün ardından da iyi bir baskı sürdürüldüğünü, bununla birlikte zaman zaman geriye çekildiklerini anlattı. İkinci yarının başında geriye yaslanmanın Beşiktaş gibi bir rakip karşısında olağan olabileceğini fakat ekip olarak futbola devam etmek istediklerini aktardı.

Maç içinde dönüm noktalarından biri olarak Grift'in kaçırdığı pozisyonu işaret eden Wils, "3-1'den sonra Grift'in kaçırdığı pozisyon gol olsaydı maç çok daha farklı bitebilirdi" dedi. Buna karşın alınan sonuçtan dolayı duydukları memnuniyeti de yineledi.

hakem kararları ve değerlendirme:

Hakem kararları hakkında da konuşan Wils, oyuncularının mental durumunun sahada iyi olduğunu ancak hakemlerin kendileriyle ilgili bazı kararlarda farklı tutum sergilediğini söyledi. Wils, hakemlerin "çok kolay kartlar gösterdiğini" belirterek, burada basın toplantısında olmasının nedeninin de takımın baş antrenörünün kırmızı kart görmesi olduğunu ifade etti.

lig hedefi ve milli araya bakış:

Wils sözlerini, milli araya girerken elde edilen puanın önemine vurgu yaparak tamamladı. Sezona iyi bir başlangıç yaptıklarını, milli araya 13 puan ile girmenin moral için değerli olduğunu ancak bunun sadece altı maçlık bir süreçten sonra elde edildiğini ve önlerinde daha çok maç olduğunu söyledi. Takımın aynı ciddiyetle çalışmaya devam etmesi gerektiğini ekledi.

AMED SPORTİF FAALİYETLER YARDIMCI ANTRENÖRÜ STEF WİLS