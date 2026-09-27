Ameliyattan uyandı, yanlış kulağının ameliyat edildiğini öğrendi

Gebze sakini hastanın iddiası

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşayan Murat Tarakçı, kulak ağrısı şikayetiyle başvurduğu Tuzla’daki üniversite hastanesinde yaşadığını anlattı. Yapılan tetkiklerde sağ orta kulağında sıvı birikmesi tespit edilmesi üzerine ameliyata alındığını söyleyen Tarakçı, operasyondan uyandığında sol kulağında şiddetli ağrı hissettiğini ve görevlilerden hangi kulağın ameliyat edildiğini öğrenince yanlış kulağın ameliyat edildiği bilgisini aldığını belirtti.

Operasyonun akışı:

Tarakçı, ameliyat sonrası durumu sağlık ekibine bildirmesinin ardından ameliyat ekibinin tekrar toplandığını ve aynı gün içinde yeniden genel anestezi uygulanarak bu kez sağ kulağına da tüp takıldığını anlattı. Sürecin kendisi için travmatik olduğunu vurgulayan hasta, iki kez genel anesteziye girmekten ve iki kez ameliyat olmanın yarattığı strestan söz etti: "Ne işlem yapıldığını da bilmiyorum. Doğru bir ameliyat mı, yanlış bir ameliyat mı... Açıkçası travmatik bir durumdu."

Ameliyatların ardından Tarakçı, devam eden çınlama, uğultu, işitme ve denge kaybı yaşadığını iddia etti. Kendisinin ifadesine göre günlük yaşamı etkileyen bu yakınmalardan dolayı sessiz ortamlarda vakit geçirmek zorunda kaldı ve sosyal yaşantısında kısıtlamalar oluştu.

Hukuki süreç ve talepler:

Tarakçı’nın avukatı Hakan Yıldız, olayla ilgili hukuki süreci başlattıklarını belirtti. Yıldız, tüm tıbbi belgelerde müdahalenin sağ kulağa yapılması gerektiğinin açıkça yazılı olmasına rağmen sol kulağa tüp takıldığını; bunun tıp hukukunda "yanlış taraf cerrahisi" olarak nitelendiğini söyledi. Avukat, ameliyat sırasında cerrahi güvenlik protokollerine uyulmadığını, ayrıca kısa sürede iki kez genel anestezi uygulanmasının müvekkil açısından ek riskler doğurduğunu ifade etti.

Yıldız, sürecin adli boyutu için Sağlık Bakanlığı’ndan soruşturma izni beklediklerini, hem hastane yönetimi hem de ilgili hekim hakkında şikayet dilekçeleri verildiğini ve müvekkilin haklarını takip edeceklerini açıkladı. Avukat, ayrıca benzer hataların başka hastalarda tekrarlanmaması için hastanenin gerekli düzeltmeleri yapmasını talep ettiklerini kaydetti.

Hastane yönetimi ise devam eden hukuki süreç nedeniyle şu aşamada açıklama yapmanın uygun olmayacağını, yargı mercilerinden resmi bir yazı geldiğinde gerekli cevabın verileceğini bildirdi.

Olayla ilgili hasta, avukat ve hastane arasındaki görüşmeler sürerken, iddia edilen yanlış taraf cerrahisinin hem hasta güvenliği hem de sağlık hizmeti protokollerinin uygulanması açısından dikkatle incelenmesi gerektiği vurgulanıyor.

SAĞ KULAĞINDAKİ SIVI İÇİN TUZLA OKAN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ'NE GİDEN MURAT TARAKÇI'NIN SAĞLAM OLAN SOL KULAĞI AMELİYAT EDİLDİ