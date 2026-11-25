Amfiyle yaşatılacak akademik miras: Köseoğlu'nun adı fakülteye verildi

Bayburt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, kurucu dekan merhum Prof. Dr. Mustafa Köseoğlu anısına yapılan amfinin açılış törenine ev sahipliği yaptı. Eserin açılışı, akademik çevreler ve aile bireylerinin katılımıyla gerçekleştirildi ve Köseoğlu'nun eğitim hayatına yaptığı katkıların simgeleşmesi amaçlandı.

Katılımcılar ve törende öne çıkanlar:

Törene Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ve eşi Meltem Eldivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Yılmaz, Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen ile protokol üyeleri, merhum Köseoğlu'nun eşi Ayşe Sula Köseoğlu, kızları Beyza ile Zeynep Köseoğlu, aile yakınları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Katılımcılar, açılış vesilesiyle Köseoğlu'nu anarak aileye taziyelerini iletti.

Rektör Türkmen'in vurguları:

Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, törende yaptığı konuşmada Köseoğlu'nun üniversitenin kurumsal hafızasına ve akademik gelişimine sunduğu katkılara dikkat çekti. Türkmen, adının amfide yaşatılmasının akademik mirasının gelecek nesillere aktarılması açısından taşıdığı önemi vurguladı ve eserin fakülteye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Törende ayrıca amfinin fakülteye ve öğrencilere hayırlı olması temenni edildi; konuşmalarda Köseoğlu'na yönelik rahmet, minnet ve saygı ifadeleri yer aldı. Açılış, hem duygusal bir an hem de akademik belleğin somutlaştırılması olarak değerlendirildi.

Yeni amfi, fakülte içinde hem eğitim faaliyetlerinde kullanılacak hem de merhum dekanın adını yaşatacak bir mekan olarak konumlandırıldı. Katılımcılar, bu tür adlandırmaların kurumsal kimlik ve hafızanın güçlendirilmesine katkı sağladığını belirtti.

Tören sonrasında aile ve protokol üyeleri arasında kısa görüşmeler gerçekleşti; akademik personel ve öğrenciler de mekanın ileride düzenlenecek etkinliklere ev sahipliği yapması beklentisiyle memnuniyetlerini dile getirdiler.

PROF. DR. MUSTAFA KÖSEOĞLU’NUN ADI AMFİYE VERİLDİ