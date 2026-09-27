Amik ovasında kavurucu sıcağa rağmen tarlada 20 TL’ye satılan kapya biberinin zorlu hasadı

Amik Ovası'nda hasat devam ediyor:

Doğu Akdeniz'deki Amik Ovası'nda yazın son günlerinde kavurucu sıcaklar altında kapya biberi hasadı sürüyor. Antakya ilçesi Madenboyu Mahallesi'nde üretici Ahmet Aksoy 15 dönümlük tarlasındaki tatlı kapya biberlerini işçilerle birlikte elle topluyor. Ürün, tarlada kilogramı 20 TL fiyatla alıcı buluyor; ancak Aksoy’a göre aynı biber manav rafına ulaşana kadar fiyatı 100 TL seviyelerine çıkabiliyor.

İşçiler sabah erken saatlerde tarlaya geliyor, sıcak günlerde öğleden sonra kısa molalar veriliyor. Biberler önce çuvallara konuyor, daha sonra hava alması için kırmızı filelere aktarılıyor ve akşam fabrikaya sevk ediliyor. Üretici, hem kendi evinde tüketim hem de salça yapımı için bu ürüne talep olduğunu belirtiyor.

verim düşüşü ve maliyet baskısı:

Ahmet Aksoy, geçen yıla göre verimde belirgin bir düşüş yaşandığını vurguluyor. Geçen sezon dönüm başına yaklaşık 5 ton ürün alırken, bu yıl aşırı yağış ve seller nedeniyle verimin 1,5 tonın altında kalmasından endişe ediyor. Yağmur ve selin mahsulün bir kısmını çürüttüğünü, bu nedenle tarlada kalacak ürünlerin olabileceğini söylüyor.

İşçilik maliyetleri de üreticinin yükünü artırıyor. Aksoy, işçilere günlük 1.100 TL yevmiye verdiklerini belirtiyor. Sabah saat 06.00'da çalışmaya başlayıp, amele durumuna göre öğleden sonra 13.30'a kadar ara verildiğini ancak kendilerinin çoğu zaman devam ettiğini ifade ediyor. Sıcaklığın çok yüksek olduğu günlerde bile zamanında toplanmazsa ürünün bozulacağını düşündükleri için çalışmayı sürdürdüklerini aktarıyor.

tarladan sofraya fiyat uçurumu:

Üretici ve tüccar arasındaki fiyat farkı dikkat çekiyor. Tarlada kilogramı 20 TL olan kapya biberinin, pazara ve manava ulaştığında fiyatının 100 TL civarına çıkması, üreticinin gelirinin maliyetleri karşılamasını zorlaştırıyor. Aksoy, emeğin karşılığının tam olarak biçilemediğini söyleyerek ekmek parası için çalışmaya devam ettiklerini belirtiyor.

Amik Ovası'ndaki bu tablo, hem iklim kaynaklı risklerin hem de arz zincirindeki fiyat farklılıklarının küçük üreticiler üzerindeki etkisini göstermeye devam ediyor.

HATAY’IN BEREKETLİ TOPRAKLARI OLAN AMİK OVASI'NDA, 42 DERECE SICAKLIKTA TATLI BİBER HASADI SÜRÜYOR. KAVURUCU SICAKLIKLARIN ALTINDA TOPLANAN TATLI BİBERLERİ TARLADA 20 TL İKEN MANAVDA 100 TL'DEN SATIŞA SUNULUYOR.