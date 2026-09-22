Ampute milli takımının hedefi: dünya kupasında bir kez daha zirveye çıkmak

ampute milli takımının hedefi

Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü İsmail Temiz, kasım ayında Meksika'da gerçekleştirilecek 13-22 Kasım 2026 Dünya Kupası öncesinde hedeflerini net biçimde açıkladı. Temiz, şampiyon unvanını koruyup 'dünya şampiyonluğunu yeniden ülkemize getirmek' istediklerini vurguladı.

takım yapılanması ve hazırlıklar:

Temiz, dünya şampiyonu olarak turnuvaya gençlik dinamizmi ile tecrübenin harmanlanacağı bir kadro ile gitmek istediklerini söyledi. 'Öncelikle isteğimiz şu; dünya şampiyonasına giderken gençliğin dinamizmini, hareketliliğini kullanmak istiyoruz. Tabii ki tecrübeli oyuncuların tecrübesiyle hem genç, dinamik hem de tecrübeli bir takım oluşturmak istiyoruz' sözleriyle hedeflerini anlattı. Teknik ekip, kamp ve hazırlık süreçlerini bu denge üzerine kuruyor; amaç, Türk bayrağının hak ettiği yere ulaşması için takımın en iyi şekilde hazır edilmesi.

ampute futbolun Türkiye'deki serüveni:

Temiz, ampute futbolun dünyada 1950'lerden sonra İngiltere'de başlamasına ve hızla yayıldığına dikkat çekti. Türkiye'de ise 2003-2004 yıllarında Güneydoğu gazilerini rehabilite etmek amaçlı başlayan süreçten bahseden Temiz, 'Ki onlardan bir tanesi benim, ilk sporculardan biriyim' diyerek kişisel bağlantısını aktardı. Son 20 yılda ortaya çıkan Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig benzeri yapılanmanın, ampute futbolda da sağlandığını belirtti ve bu sporun sadece sportif değil, güçlü bir sosyal etkinlik olduğunu vurguladı. Temiz, ülkemizde yaklaşık 10 milyon engelli bireyin bulunduğunu hatırlatarak, sporun sosyalleşme ve olumlu hayata bakışta rol model oluşturduğunu ifade etti.

turnuvadaki rakipler ve eleştiriler:

Temiz, Polonya, İngiltere, Brezilya, Meksika, Angola, Gana, Özbekistan ve Rusya gibi güçlü ekipleri turnuvadaki başlıca rakipler olarak sıraladı. Rusya'nın turnuvaya alınmamasına dair eleştirisini açıkça dile getiren Temiz, 'Rusya'yı bilmiyorsunuz almadılar turnuvaya ve sportif faaliyetlere katılamadı. Ki ben de onu öncelikle eleştiriyorum. Rusya'yı almıyorsanız İsrail'i de almamanız gerekiyor' diyerek görüşünü paylaştı. Turnuvanın 24 takımlı finaller şeklinde ve Avrupa'dan 7 takım ile yer alacağı bilgisini de hatırlattı ve takımını her zaman favori gördüğünü belirtti.

tesisleşme ve destekler:

Temiz, yerel yönetim desteğinin tesisleşme açısından kritik olduğunu vurguladı. Şahinbey Belediyesi, Pendik Belediyesi, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Gebze Belediyesi gibi kurumların kulüplere sağladığı desteğin altını çizdi. Ayrıca kamplara ve hazırlıklara destek veren Türkiye Futbol Federasyonu, federasyon başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, başkan vekili Mecnun Otyakmaz, federasyon başkanı Alpaslan Erkoç ve yönetim kurulu ile Kayseri ve Erzurum büyükşehir belediyelerine, Hulusi Akar bakanımıza teşekkür etti.

Konuşmasını, finale çıkma ve kupayla geri dönme temennisiyle sürdüren Temiz, 'İnşallah hep birlikte burada keyifle kupayla birlikte bir röportaj yaparız' diyerek sözlerini tamamladı. Teknik heyet ve oyuncular, kasım ayındaki turnuvaya hem sportif hem de sosyal mesaj taşıyan bir misyonla hazırlanıyor.

AMPUTE FUTBOL MİLLİ TAKIMI TEKNİK DİREKTÖRÜ İSMAİL TEMİZ, KASIM AYINDA MEKSİKA’DA DÜZENLENECEK 2026 DÜNYA KUPASI’NDA ŞAMPİYON UNVANLARINI KORUMAK VE DÜNYA ŞAMPİYONLUĞUNU YENİDEN TÜRKİYE’YE GETİRMEK İSTEDİKLERİNİ SÖYLEDİ.