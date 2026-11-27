Amuay rafinerisinde yangın ve tahliye

Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA, ülkenin en büyük rafinerilerinden Amuay Rafinerisi’nde bir yangın çıktığını ve tesisteki işçilerin tahliye edildiğini açıkladı. Kurum yangının kısa sürede kontrol altına alındığını ve olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığını bildirdi. Ayrıca yetkililer, yangının ülke içindeki yakıt dağıtımına etkisi olmadığını belirtti.

çıkış nedeni ve saha tanıklıkları:

PDVSA, yangının kaynağına ve damıtma ünitesinin durumuna ilişkin resmi bir bilgi paylaşmadı. Ancak PDVSA çalışanları arasında basına konuşan bir kişi, yangının artık ürünlerin bulunduğu bir kanalda başladığını söyledi. Bir diğer çalışan ise yangının nafta boru hattındaki yakıt sızıntısının tutuşması sonucu başladığını; alevlerin bir kamyon ve diğer araçlara sıçradığını iddia etti. İddialar ayrıca rafineride faal durumdaki tek damıtma ünitesinin geçici olarak devre dışı bırakıldığını öne sürdü.

tesis kapasitesi ve uzun süreli sorunlar:

Geçmişte günlük 645 bin varil petrol işleme kapasitesine sahip olan Amuay Rafinerisi’nin, son dönemde günlük 67 bin varil kapaside çalıştığı ifade ediliyor. Rafineri, Venezuela’nın kuzeybatısındaki Paraguana Rafineri Merkezi bünyesinde faaliyet gösteriyor. Uzun süredir PDVSA tesislerinde sık sık yangınlar ve elektrik kesintileri yaşandığı, eskimiş ve bakımsız rafinerilerin asıl kapasitesinin çok altında çalıştığı biliniyor.

Olayla ilgili resmi soruşturma ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğü; PDVSA yetkililerinin ilave açıklamalarının beklenildiği bildiriliyor.

Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA, ülkenin en büyük petrol rafinerisi Amuay Rafinerisi'nde yangın çıktığını ve işçilerin tahliye edildiğini, yangının herhangi bir yaralanma olmadan kontrol altına alındığını açıkladı.