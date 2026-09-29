Ana yolda korkuyla aracın tekerine sığınan kedinin kurtarılışı

olay yeri ve ilk müdahale:

Bursa İzmir Yolu Caddesi Acemler mevkiinde meydana gelen olayda, aniden ana artere çıkan yavru kedi sürücülerin yavaşlaması üzerine korkarak bir aracın tekerlek bölümüne sığındı. Trafik akımının durma noktasına gelmesi, diğer sürücülerin dikkatli davranmasıyla sonuçlandı ve daha fazla tehlikenin önüne geçildi.

kurtarma çabaları ve görüntüler:

Aracını hareket ettiremeyen otomobil sürücüsü, kediyi güvenli şekilde çıkarmak için yoğun çaba sarf etti. Uzun uğraşların ardından kedi araçtan çıkarıldı ve olay yerinde hazır bulunan yetkililere teslim edildi. Kurtarma anları amatör kamera tarafından kaydedildi ve o anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Olay, kısa sürede çevredeki sürücülerin refleksli davranışı sayesinde büyümeden sonuçlandı; hem kedi hem de trafikteki diğer araçlar risk almadan süreç tamamlandı. Görüntülerdeki detaylar, hayvanlara karşı hızlı ve dikkatli müdahalenin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

ARACI HAREKET ETTİRMEYEN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ, UZUN UĞRAŞLAR SONUCU YAVRU KEDİYİ ÇIKARDI