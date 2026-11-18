İri yapısı ve tarihi kökeniyle dikkat çeken bir ırk

Aksaray Malaklısı, iri cüssesi ve güçlü görünümü nedeniyle halk arasında "Anadolu Aslanı" olarak anılıyor. Yetiştiriciler ve dernek temsilcileri, cinsin yalnızca dış görünüşüyle değil; binlerce yıllık bir geçmişe sahip olmasıyla da öne çıktığını belirtiyor.

Tarihçe ve kullanım şekli:

Aksaray Malaklısı Irkları Geliştirme Derneği (AKMİD) Başkanı Muammer Tıpırdamaz, kökenin yaklaşık 5 bin 500 yıl öncesine dayandığını söylüyor. Tıpırdamaz'a göre malaklıların ataları, Orta Asya'dan gelen Sümerlerle Mezopotamya'ya taşındı ve burada çoban ile bekçi köpeği görevleri üstlendi. Aynı zamanda, yaklaşık 3 bin 500 yıl önce Asurlular döneminde savaşlarda ön safta kullanılan hayvanlar olarak anılıyor; dönemin yazılı ve sözlü anlatımlarında bu büyük köpeklerin düşmana salındığı kaydediliyor.

Tıpırdamaz, Malaklıların sahibine sadakatini ve bekçilik yeteneklerini vurgulayarak, insan içinde büyüdüklerinde saldırgan olmadıklarını belirtiyor. Sahibiyle kurdukları bağın güçlü olduğuna dikkat çekiyor ve köpeklerin sosyal ortamlarda da güvenilir davrandığını aktarıyor.

Yetiştirme, bakım ve talepler:

Yetiştiricilerden Eray Bayrak, Aksaray Malaklısı'nın hem çoban hem de bekçi köpeği özelliklerini taşıdığını; cüsseli ama atletik ve çevik olduğunu anlatıyor. Bayrak, yetiştirme sürecinde bakımın, aşıların ve iç parazit tedavisinin titizlikle uygulandığını; yavruların bu işlemler tamamlandıktan sonra alıcıya gönderildiğini ifade ediyor.

Bayrak ayrıca üretim sayılarına değinerek, yılda ortalama 30-35 yavru yetiştirildiğini, bir çift Malaklı'nın normal koşullarda yaklaşık 300-400 koyuna hizmet edebildiğini belirtiyor. Yurt içi ve yurt dışından taleplerin olduğunu; sosyal medya ve doğrudan iletişimle alıcı bulduklarını, talepler doğrultusunda gönderim yaptıklarını anlatıyor.

İlgi artışı, Aksaray merkezli yetiştiricilerin ve derneğin çalışmalarıyla paralel ilerliyor. Yetiştiriciler, cinsin özgün özelliklerini koruyarak bakımlarını sürdürdüklerini; aşırı kilo aldırmama ve uygun yetiştirme ortamının önemini vurguluyor. Bu yaklaşımın, hem güvenli davranış hem de uzun ömürlü sağlık için temel olduğunu söylüyorlar.

Sonuç olarak Aksaray Malaklısı, tarihî kökeni, bekçilik ve çobanlık yetenekleri ile hem yerel hem de uluslararası ilgi görüyor; yetiştiriciler talepleri disiplinli bakım ve sağlık prosedürleriyle karşılamaya devam ediyor.

Asurluların savaş köpeği Aksaray Malaklısı ilgi görüyor