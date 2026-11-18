Türkiye Gazeteciler Federasyonu 72. Başkanlar Konseyi Nevşehir'de başladı

Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantı, 60 ilden gelen yaklaşık 100 gazeteciyi bir araya getirdi. Etkinlik 18-20 Kasım tarihlerinde planlandı ve Anadolu basınının güncel sorunlarına odaklanıyor.

Toplantının gündemi:

Üç gün sürecek oturumlarda yerel ve yaygın basının ekonomik sorunları, gazetecilerin çalışma şartları, basın özgürlüğü, dijital dönüşüm ve internet gazeteciliğinin getirdiği dönüşümler ele alınacak. Katılımcılar mesleğin geleceğine ilişkin değerlendirmeler yapacak ve ortak çözüm önerileri üzerinde duracak.

Ev sahibi açıklamaları ve beklentiler:

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, toplantının Türkiye basını için önemli bir buluşma olduğunu vurguladı; mesleğin içindeki sorunların ve Anadolu basınının beklentilerinin Başkanlar Konseyi'nde değerlendirileceğini belirtti. Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bayram Ekici ise 60 ilden katılım sağlamanın kendileri için gurur verici olduğunu ve konukları en iyi şekilde ağırlamak için hazırlık yaptıklarını ifade etti.

Toplantı, Türkiye'nin farklı illerinden gazetecileri bir araya getirerek mesleki dayanışmayı güçlendirmeyi ve ortak mücadele anlayışıyla somut adımlar atmayı hedefliyor. Oturumların sonuçları, Anadolu basınının önceliklerinin belirlenmesine katkı sağlayacak.

TÜRKİYE GAZETECİLER FEDERASYONU (TGF) 72. BAŞKANLAR KONSEYİ TOPLANTISI, 60 İLDEN YAKLAŞIK 100 GAZETECİNİN KATILIMIYLA NEVŞEHİR’DE BAŞLADI.