Anadolu beylerbeyliği çalışması Kütahya valiliğinde takdim edildi

Takdim ve görüşme

Yazar Zeynep Kurt, hazırladığı Anadolu Beylerbeyliği (14. Yüzyıl-16. Yüzyıl) adlı kitabı Kütahya Valisi Musa Işın'a makamında takdim etti. Ziyarette Kurt, kitabın kapsamı ve hazırlanma süreci hakkında bilgi verdi.

Çalışmanın odağı:

Kurt, eserinde Osmanlı Devleti'nin taşra teşkilatlanmasında önemli bir yere sahip olan Anadolu Beylerbeyliği'nin 14. ve 16. yüzyıllar arasındaki idari yapısını, yönetici kadrolarını ve işleyiş mekanizmalarını ele aldığını açıkladı.

Değerlendirme ve teşekkür:

Ziyarette eserin hazırlanma süreci ve Anadolu Beylerbeyliği'nin Osmanlı yönetim sistemi içindeki yeri üzerine değerlendirmeler yapıldı. Kurt, kitabını takdim ettiği için teşekkür etti; Vali Işın ise çalışmayı tebrik ederek eserin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti ve başarı dileklerinde bulundu.

"ANADOLU BEYLERBEYLİĞİ" KİTABI VALİ MUSA IŞIN’A TAKDİM EDİLDİ