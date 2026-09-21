Anadolu beylerbeyliği çalışması Kütahya valiliğinde takdim edildi

Takdim ve görüşme
Yazar Zeynep Kurt, hazırladığı Anadolu Beylerbeyliği (14. Yüzyıl-16. Yüzyıl) adlı kitabı Kütahya Valisi Musa Işın'a makamında takdim etti. Ziyarette Kurt, kitabın kapsamı ve hazırlanma süreci hakkında bilgi verdi.
Çalışmanın odağı:
Kurt, eserinde Osmanlı Devleti'nin taşra teşkilatlanmasında önemli bir yere sahip olan Anadolu Beylerbeyliği'nin 14. ve 16. yüzyıllar arasındaki idari yapısını, yönetici kadrolarını ve işleyiş mekanizmalarını ele aldığını açıkladı.
Değerlendirme ve teşekkür:
Ziyarette eserin hazırlanma süreci ve Anadolu Beylerbeyliği'nin Osmanlı yönetim sistemi içindeki yeri üzerine değerlendirmeler yapıldı. Kurt, kitabını takdim ettiği için teşekkür etti; Vali Işın ise çalışmayı tebrik ederek eserin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti ve başarı dileklerinde bulundu.
"ANADOLU BEYLERBEYLİĞİ" KİTABI VALİ MUSA IŞIN’A TAKDİM EDİLDİ
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