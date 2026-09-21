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Anadolu beylerbeyliği çalışması Kütahya valiliğinde takdim edildi

Zeynep Kurt Anadolu Beylerbeyliği (14.-16. yüzyıl) kitabını Kütahya Valisi Musa Işın’a takdim ederek eserin idari yapısı ve hazırlık sürecini anlattı.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 10:16

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Anadolu beylerbeyliği çalışması Kütahya valiliğinde takdim edildi

Takdim ve görüşme

Yazar Zeynep Kurt, hazırladığı Anadolu Beylerbeyliği (14. Yüzyıl-16. Yüzyıl) adlı kitabı Kütahya Valisi Musa Işın'a makamında takdim etti. Ziyarette Kurt, kitabın kapsamı ve hazırlanma süreci hakkında bilgi verdi.

Çalışmanın odağı:

Kurt, eserinde Osmanlı Devleti'nin taşra teşkilatlanmasında önemli bir yere sahip olan Anadolu Beylerbeyliği'nin 14. ve 16. yüzyıllar arasındaki idari yapısını, yönetici kadrolarını ve işleyiş mekanizmalarını ele aldığını açıkladı.

Değerlendirme ve teşekkür:

Ziyarette eserin hazırlanma süreci ve Anadolu Beylerbeyliği'nin Osmanlı yönetim sistemi içindeki yeri üzerine değerlendirmeler yapıldı. Kurt, kitabını takdim ettiği için teşekkür etti; Vali Işın ise çalışmayı tebrik ederek eserin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti ve başarı dileklerinde bulundu.

&quot;ANADOLU BEYLERBEYLİĞİ&quot; KİTABI VALİ MUSA IŞIN’A TAKDİM EDİLDİ

"ANADOLU BEYLERBEYLİĞİ" KİTABI VALİ MUSA IŞIN’A TAKDİM EDİLDİ

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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