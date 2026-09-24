Anadolu Harikalar Diyarı'nda 10 yıl sonra doğan deve kuşları hayata umut verdi

deve kuşları doğal ortamda yavruladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi'nde bu yıl 10 yıl aradan sonra doğal yollardan deve kuşu yavruları görüldü. Bahçe, İç Anadolu Bölgesi'nin en büyük hayvanat bahçesi olarak 136 tür ve yaklaşık 1.600 hayvana ev sahipliği yapıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Daire Başkanı Mehmet Ali Karcıoğlu olayı, "Bu yıl 10 yıl sonra deve kuşlarımız kendi doğal ortamlarında yumurtladılar, 2 tane de yavrumuz oldu. Son çıkan yavrular bizim için sevinç kaynağı oldu" sözleriyle anlattı.

yavru sayıları ve tür çeşitliliği:

Karcıoğlu, 2026 içinde toplam 73 yavrunun dünyaya geldiğini, bunların arasında hem yerel ırkların hem de yabani türlerin bulunduğunu aktardı. Bu yıl doğan yavrular arasında lama, ala geyik, tiftik keçisi, merinos koyunu, kanguru, boz ayı, vervet maymunu babun, papağan ve kurt gibi türler yer alıyor. Deve kuşlarından doğal koşullarda çıkan 2 yavru hayvanat bahçesi ekibi için ayrı bir önem taşıyor.

kamusal katılım ve eğitim hedefleri:

Hayvanat bahçesinde görevli ekipler; veteriner hekimler, sağlık teknikerleri ve hayvan bakıcılarıyla hayvanların sağlık, hijyen ve uygun beslenmesine odaklanıyor. Kuruluşun amaçları arasında ziyaretçilere hayvan sevgisi aşılamak ve yerel olmayan yabani türleri tanıtmak da bulunuyor.

Karcıoğlu, yavrular için bir isimlendirme çalışması planladıklarını belirterek, "İleride internet sitemizde paylaşıp vatandaşlarımızdan yavrularımıza isim koymalarını isteyeceğiz, en çok hangi isim olursa ona göre de isimlendirme yapacağız" dedi. Doğum günleri ve etkinliklerle hem hayvan haklarının hem de Kayseri'nin tanıtımının öne çıkarılacağı vurgulandı.

ziyaret çağrısı:

Yetkililer, hemşehrileri, öğrencileri ve çocukları hayvanat bahçesini ziyaret etmeye davet ederek, izleme ve eğitim fırsatlarının devam edeceğini belirtti. Bahçenin hem tür sayısını artırmak hem de takas yoluyla koleksiyonu geliştirmek için çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

ANADOLU HARİKALAR DİYARI HAYVANAT BAHÇESİ'NDE YAVRU SEVİNCİ YAŞANIYOR.