Dolar 48,7813 +0,04%
Euro 56,0010 0,00%
Bist 13.284,42 +1,23%
Altın Gram 6.910,01 -0,43%
EUR/USD 1,1484 -0,06%
Brent Petrol 99,14 -0,15%
--°

Anadolu Makam Ensemble münster akademisinde 79 tonlu eserlerle uluslararası konser verdi

Prof. Esra Berkman liderliğindeki CMO 2026 Yaz Akademisi atölyesi, 79 tonlu akort ve Sagittal ile düzenlenen eserlerin uluslararası kapanış konserine dönüştü.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 13:10

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Anadolu Makam Ensemble münster akademisinde 79 tonlu eserlerle uluslararası konser verdi

Etkinlik ve atölye çalışması:

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü Kurucu Öğretim Üyesi Prof. Esra Berkman, Münster Üniversitesi ve Orient-Institut Istanbul iş birliğiyle yürütülen Corpus Musicae Ottomanicae (CMO) projesinin 2026 Yaz Akademisi kapsamında iki günlük bir atölye çalışması gerçekleştirdi.

8-9 Eylül tarihlerinde düzenlenen akademide dünyanın farklı ülkelerinden gelen 22 katılımcı yer aldı. Programın başlığı "Maqam Pitches via the 79-Tone Tuning and Sagittal Notation: Precise Microtonal Representation of the CMO Editions I-II" olarak belirlendi ve katılımcılara program sonunda sertifikalar takdim edildi.

Notasyon ve akort yöntemi:

Atölyede Osmanlı makam müziğinin tarihî icra pratikleri uygulamalı biçimde ele alındı. Çalışmada Hampartsum ile Batı porteli notasyon sistemleri karşılaştırıldı; ayrıca 79 tonlu akort modeli ve Sagittal notasyon üzerinden mikrotonal perde gösterimleri detaylı şekilde tartışıldı ve uygulandı.

Kapanış konseri ve eserlerin yorumlanması:

Atölye süresince CMO kritik edisyonlarından seçilen eserler, Prof. Dr. Ozan Yarman tarafından 79 Tonlu Ses Sistemi’ne uygun olarak Sagittal notasyonla yeniden kaleme alındı. Bu düzenlemeler Yaz Akademisi'nin kapanış konserinde Anadolu Makam Ensemble tarafından seslendirildi.

Topluluğun repertuarında yer alan altı eser arasında Saba Murassa Peşrev ile Beste-Isfahan Peşrev dinleyicilerle ilk kez buluştu; bu eserlerin sahnelenmesi, CMO edisyonlarının icra dünyasına kazandırılmasına katkı sağladı.

İcra kadrosu ve amaç:

Konsere kanunda Prof. Esra Berkman, kudüm ve seste Doç. Meriç Düzbaş, ud ve seste Doç. Dr. Yasin Bol, neyde ise Öğr. Gör. Onur Üstünkaya katıldı. Topluluk, 79 Tonlu Ses Sistemi ve Sagittal notasyon kullanarak makamsal eserlerin mikrotonal perdelerini hassas biçimde icra pratiğine aktardı.

Gerçekleşen atölye ve konser ile amaç, söz konusu notasyon ve akort sistemlerinin uluslararası akademik ve müzik çevrelerinde görünür kılınması ve Osmanlı makam geleneğinin tarihî performans pratiklerinin güncel yorumlarla desteklenmesiydi.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI TÜRK MÜZİĞİ BÖLÜMÜ KURUCU ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. ESRA...

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI TÜRK MÜZİĞİ BÖLÜMÜ KURUCU ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. ESRA BERKMAN, MÜNSTER ÜNİVERSİTESİ VE ORİENT-INSTİTUT ISTANBUL İŞ BİRLİĞİYLE YÜRÜTÜLEN CORPUS MUSİCAE OTTOMANİCAE (CMO) PROJESİNİN 2026 YAZ AKADEMİSİNDE ATÖLYE ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İpek Yolu'nun ezgileri Ankara'da sahne aldı
images

Alacafest finali: İsmail Altunsaray ile türkü şöleni ve birlik vurgusu
images

Ayvalık'ın kurtuluş etkinliğinde 100 rahvan at kıyasıya yarıştı
images

Akşehir'in milli mücadele mirası iki ay onarımda

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Arnavutköy'de iş yeri sahibini 'suç örgütü mensubuyum' diye tehdit eden iki kişi yakalandı

Sincan'da akülü aracıyla balon satan genç köprüden düşerek hayatını kaybetti

Sincan İstasyon Mahallesi'nde ters yön kazası: motosiklet sürücüsü yaralandı

Türkevi önünde Erdoğan'ı coşkulu karşılayış

TREND HABERLER

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı