Anadolu Makam Ensemble münster akademisinde 79 tonlu eserlerle uluslararası konser verdi

Etkinlik ve atölye çalışması:

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü Kurucu Öğretim Üyesi Prof. Esra Berkman, Münster Üniversitesi ve Orient-Institut Istanbul iş birliğiyle yürütülen Corpus Musicae Ottomanicae (CMO) projesinin 2026 Yaz Akademisi kapsamında iki günlük bir atölye çalışması gerçekleştirdi.

8-9 Eylül tarihlerinde düzenlenen akademide dünyanın farklı ülkelerinden gelen 22 katılımcı yer aldı. Programın başlığı "Maqam Pitches via the 79-Tone Tuning and Sagittal Notation: Precise Microtonal Representation of the CMO Editions I-II" olarak belirlendi ve katılımcılara program sonunda sertifikalar takdim edildi.

Notasyon ve akort yöntemi:

Atölyede Osmanlı makam müziğinin tarihî icra pratikleri uygulamalı biçimde ele alındı. Çalışmada Hampartsum ile Batı porteli notasyon sistemleri karşılaştırıldı; ayrıca 79 tonlu akort modeli ve Sagittal notasyon üzerinden mikrotonal perde gösterimleri detaylı şekilde tartışıldı ve uygulandı.

Kapanış konseri ve eserlerin yorumlanması:

Atölye süresince CMO kritik edisyonlarından seçilen eserler, Prof. Dr. Ozan Yarman tarafından 79 Tonlu Ses Sistemi’ne uygun olarak Sagittal notasyonla yeniden kaleme alındı. Bu düzenlemeler Yaz Akademisi'nin kapanış konserinde Anadolu Makam Ensemble tarafından seslendirildi.

Topluluğun repertuarında yer alan altı eser arasında Saba Murassa Peşrev ile Beste-Isfahan Peşrev dinleyicilerle ilk kez buluştu; bu eserlerin sahnelenmesi, CMO edisyonlarının icra dünyasına kazandırılmasına katkı sağladı.

İcra kadrosu ve amaç:

Konsere kanunda Prof. Esra Berkman, kudüm ve seste Doç. Meriç Düzbaş, ud ve seste Doç. Dr. Yasin Bol, neyde ise Öğr. Gör. Onur Üstünkaya katıldı. Topluluk, 79 Tonlu Ses Sistemi ve Sagittal notasyon kullanarak makamsal eserlerin mikrotonal perdelerini hassas biçimde icra pratiğine aktardı.

Gerçekleşen atölye ve konser ile amaç, söz konusu notasyon ve akort sistemlerinin uluslararası akademik ve müzik çevrelerinde görünür kılınması ve Osmanlı makam geleneğinin tarihî performans pratiklerinin güncel yorumlarla desteklenmesiydi.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI TÜRK MÜZİĞİ BÖLÜMÜ KURUCU ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. ESRA BERKMAN, MÜNSTER ÜNİVERSİTESİ VE ORİENT-INSTİTUT ISTANBUL İŞ BİRLİĞİYLE YÜRÜTÜLEN CORPUS MUSİCAE OTTOMANİCAE (CMO) PROJESİNİN 2026 YAZ AKADEMİSİNDE ATÖLYE ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİ.