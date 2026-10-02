Anadolu otoyolu Düzce kesiminde kimyasal yüklü tır devrildi, İstanbul yönü kapatıldı

Kaza, saat 22.30 sıralarında Anadolu Otoyolu Düzce kesimi Gölyaka gişeler köprüsü altında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimyasal variller taşıyan ve Ankara istikametine giden A.F.T idaresindeki 41 NF 338 plakalı DAF marka tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje girip devrildi. Tırın çekici kısmı ise İstanbul istikametindeki karşı şeride geçti.

yolun kapatılması ve yönlendirme:

Tırdan mazot akması ve kimyasal madde bulunması sebebiyle, olay yerine gelen jandarma ekipleri başka bir kazaya sebebiyet vermemek için tedbir amaçlı olarak Anadolu Otoyolu İstanbul istikametini trafiğe kapattı. İstanbul yönüne giden araçlar, Gölyaka gişelerden D-100 karayoluna yönlendirildi ve bölgede uzun kuyruklar oluştu.

etkiler ve soruşturma:

Trafiğin, tırın kaldırılmasına kadar karayoluna yönlendirileceği ve bu durumun sabah saatlerini bulabileceği öğrenildi. Kazada sürücü A.F.T hafif yaralanırken, olayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

ANADOLU OTOYOLU DÜZCE KESİMİNDE KİMYASAL MADDELERİN BULUNDUĞU VARİLLERİ TAŞIYAN TIR ARACI DEVRİLDİ. OTOYOL JANDARMA EKİPLERİ YOLA AKAN MAZOT VE ARACIN KİMYASAL MADDE YÜKLÜ OLMASI NEDENİYLE OLABİLECEK BİR KAZAYI ÖNLEMEK İÇİN İSTANBUL İSTİKAMETİNE GİDEN ARAÇLARI GÖLYAKA GİŞELERDEN D-100 KARAYOLUNA YÖNLENDİRMEYE BAŞLADI.