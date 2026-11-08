Anadolu Otoyolu Gümüşova rampasında aniden duran araç zincirleme kazaya yol açtı

Kaza anı ve araç sayısı:
Anadolu Otoyolu Gümüşova rampalarında meydana gelen zincirleme trafik kazasında, seyir halindeki kamyon önünde aniden duran araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle 4 araç birbirine girdi ve araçlarda maddi hasar oluştu.
Görüntüler ve çarpışma anı:
Olay anına ait görüntülerde kamyonun öndeki araca çarptığı anlar saniye saniye kaydedildi. Kayıtlarda çarpışmanın aniden geliştiği ve zincirleme etki oluşturduğu görülüyor.
Yaralanma ve hasar:
Kazada 1 kişi hafif yaralandı. Olayda sadece maddi hasar meydana geldiği bildirildi.
KAZA KAMERAYA YANSIDI
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