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Anadolu Otoyolu Gümüşova rampasında aniden duran araç zincirleme kazaya yol açtı

Anadolu Otoyolu Gümüşova rampalarında aniden duran bir aracın çarpışmaya yol açması sonucu 4 araç birbirine girdi; 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 15:36

GÜNCELLEME: 08 Kasım 2026 - 15:39

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Anadolu Otoyolu Gümüşova rampasında aniden duran araç zincirleme kazaya yol açtı

Kaza anı ve araç sayısı:

Anadolu Otoyolu Gümüşova rampalarında meydana gelen zincirleme trafik kazasında, seyir halindeki kamyon önünde aniden duran araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle 4 araç birbirine girdi ve araçlarda maddi hasar oluştu.

Görüntüler ve çarpışma anı:

Olay anına ait görüntülerde kamyonun öndeki araca çarptığı anlar saniye saniye kaydedildi. Kayıtlarda çarpışmanın aniden geliştiği ve zincirleme etki oluşturduğu görülüyor.

Yaralanma ve hasar:

Kazada 1 kişi hafif yaralandı. Olayda sadece maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

KAZA KAMERAYA YANSIDI

KAZA KAMERAYA YANSIDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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