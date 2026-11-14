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Anadolu otoyolunda sonbahar renkleri kilometrelerce uzanan tabloya dönüştü

Sakarya'da Anadolu Otoyolu boyunca sarı ve altın tonlarına bürünen kavaklar ile çevre ormanlar, havadan kaydedilen görüntülerle kartpostallık manzaralar sundu.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 11:33

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EDİTÖR: Aslı Han

Anadolu otoyolunda sonbahar renkleri kilometrelerce uzanan tabloya dönüştü

Anadolu otoyolunda sonbahar manzarası:

Anadolu ile Avrupa’yı birbirine bağlayan Anadolu Otoyolunun Sakarya geçişinde sonbaharın etkisi yollara uzanan bir görsel şölene dönüştü. Kilometreler boyunca sıralanan ağaçlar ve çevredeki ormanlık alanlar, yeşilin yerini alarak farklı sarı ve altın tonlarına büründü.

kavak ağaçları ve çevre dokusu:

Otoyol kenarlarını süsleyen kavak ağaçları ile bölgedeki diğer ağaç türlerinin renk değişimi, yol boyunca dikkat çekici bir geçiş sundu. Yapraklardaki sarıdan altına uzanan ton farklılıkları, doğal dokunun her kesitte değişen dokusunu ortaya çıkardı ve fotoğraf karelerine yansıyan kartpostallık görüntüler oluşturdu.

havadan kaydedilen görüntüler ne gösterdi:

Sonbaharın doğaya kattığı renk cümbüşü, havadan kaydedilen görüntülerle net biçimde görüldü. Uçuş kayıtlarında otoyolun iki yakasını çevreleyen sarı yapraklı ağaç kuşakları ve ormanlık alanların oluşturduğu kompozisyon, ulaşım hattını doğal bir tabloya çeviriyor.

Bu kesitte, yeşilin yerini alan sonbahar renkleri yalnızca estetik bir görüntü sunmakla kalmıyor; bölgenin mevsimsel değişimini ve peyzajın dönüşümünü de gözler önüne seriyor. Sakarya geçişindeki bu görünüm, otoyolun panoramik hattında sonbaharın karakterini somutlaştırıyor ve yolculuklara görsel bir zenginlik katıyor.

ANADOLU İLE AVRUPA’YI BİRBİRİNE BAĞLAYAN ANADOLU OTOYOLU’NUN SAKARYA GEÇİŞİNDE SONBAHARIN RENKLERİ...

ANADOLU İLE AVRUPA’YI BİRBİRİNE BAĞLAYAN ANADOLU OTOYOLU’NUN SAKARYA GEÇİŞİNDE SONBAHARIN RENKLERİ GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTURDU. SARININ FARKLI TONLARINA BÜRÜNEN KAVAK AĞAÇLARI VE ÇEVREDEKİ ORMANLIK ALANLAR, KİLOMETRELERCE UZANAN YOL BOYUNCA KARTPOSTALLIK MANZARALAR ORTAYA ÇIKARDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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