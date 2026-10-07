anadolu üniversitesi istiklal caddesi'nde İkinci Üniversite fırsatlarını tanıttı

Anadolu Üniversitesi İstiklal Caddesi'nde tanıtım gerçekleştirdi

Anadolu Üniversitesi İstanbul Tanıtım Ofisi, daha geniş kitlelere ulaşmak amacıyla İstiklal Caddesi'nde bir tanıtım standı açtı. Stand aracılığıyla üniversitenin yeni programları, kayıt koşulları ve özellikle Açıköğretim Fakültesi kapsamında sunulan İkinci Üniversite fırsatları vatandaşlara doğrudan aktarıldı.

Tanıtımın içeriği:

Gerçekleştirilen tanıtım çalışmasında, yeni lisans ve ön lisans programlarının kapsamı, başvuru ve kayıt süreçleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Ziyaretçilere, sınavsız ikinci üniversite okuma imkânı ve bu imkâna başvuru koşulları hakkında detaylı açıklamalar sunuldu. Açıklamalarda, programların erişilebilirliği ve yaşam boyu öğrenme hedefleri de vurgulandı.

Hedef kitle ve geri dönüşler:

Stant, özellikle çalışanlar, üniversite mezunları, öğrenciler ve farklı alanlarda kendini geliştirmek isteyen vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Sahada görevli ekipler, gelen soruları yanıtlayarak kayıt süreçleri, program seçenekleri ve öğrenim koşulları konusunda birebir destek sağladı. Ziyaretçilerden gelen soruların büyük bölümü kayıt koşulları ve program içerikleri üzerine odaklandı.

Tanıtım etkinliği, Anadolu Üniversitesi'nin eğitimde erişilebilirlik misyonunu ve yaşam boyu öğrenme anlayışını İstanbul'da görünür kılmayı amaçladı. Üniversite yetkilileri, benzer bilgilendirme çalışmalarının İstanbul genelinde ve farklı kentlerde sürdürüleceğini belirtti.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TANITIM OFİSİ, YENİ EĞİTİM PROGRAMLARI VE İKİNCİ ÜNİVERSİTE FIRSATLARINI DAHA GENİŞ KİTLELERE ULAŞTIRMAK AMACIYLA İSTİKLAL CADDESİ'NDE TANITIM STANDI AÇARAK VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ.