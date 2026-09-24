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Anadolu Üniversitesi'nde gelen değişim öğrencileri için kapsamlı oryantasyon

Anadolu Üniversitesi ile ESN Anadolu ortaklığında düzenlenen oryantasyonla Erasmus+, Orhun ve ikili anlaşmalı gelen öğrencilerin uyum süreci desteklendi.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 12:41

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Anadolu Üniversitesi'nde gelen değişim öğrencileri için kapsamlı oryantasyon

Anadolu Üniversitesi Uluslararası öğrencileri karşıladı

Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından Öğrenci Merkezi Nasrettin Hoca Salonunda düzenlenen oryantasyon toplantısı, 2026-2027 Akademik Yılı Güz Dönemi Erasmus+ Programı, Orhun Değişim Programı ve ikili iş birliği protokolleri kapsamında gelen öğrencileri ağırladı. Etkinlik, hem akademik hem sosyal uyumu hızlandırmayı hedefleyen bilgilendirme oturumlarıyla ilerledi.

Açılış konuşması ve karşılama:

Toplantının açılış konuşmasını yapan Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Gamze Alper Şişman, katılımcılara yönelik şu ifadeleri kullandı: "Hepinizi burada görmek gerçekten çok güzel. Sizleri üniversitemizde ve Eskişehir’de ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Değerli ortaklarımızla gerçekleştirdiğimiz Erasmus+ ve Orhun değişim anlaşmaları ile uluslararası iş birliği protokolleri sayesinde, bugün burada değişim öğrencisi olarak bulunuyorsunuz. Hangi program kapsamında gelmiş olursanız olun, Anadolu Üniversitesi’nde geçireceğiniz zamanın hem akademik hem de kişisel açıdan sizler için verimli, keyifli ve güzel bir deneyim olmasını diliyorum. Burada bulunduğunuz süre boyunca herhangi bir yardıma veya yönlendirmeye ihtiyaç duyarsanız, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Çünkü biliyorsunuz, bizler sizin için buradayız. Tekrar Anadolu Üniversitesi’ne hoş geldiniz. Hepinize çok güzel bir değişim dönemi diliyorum."

ESN Anadolu sunumu ve uygulamalı destek:

Konuşmanın ardından ESN Anadolu Kulüp Başkanı Batuhan Demirgüneş Erasmus Student Network’ün yapısını ve kulübün yürüttüğü faaliyetleri tanıttı. Yönetim kurulu üyeleri, görev dağılımı ve dönem planları hakkında ayrıntılı bilgilendirme yaptı; Başkan Yardımcısı Fatma Nur Petekçi sorumluluk alanlarını, Etkinlik Koordinatörleri Zehra Sancaklı ve Oğuzhan Oğuz dönem boyunca planlanan sosyal ve kültürel etkinlikleri, Sosyal Medya Sorumlusu Rabia Can ise kulübün dijital iletişim kanallarını aktardı.

Sunumlarda, uluslararası öğrencilerin adaptasyonunu kolaylaştırmak üzere ESN’in "öğrenciden öğrenciye destek" yaklaşımı vurgulandı ve dönem içi etkinlik takvimi paylaşıldı. Katılımcılara sunulan bilgilendirme, hem pratik yönlendirmeler hem de sosyal ağ kurma fırsatları sundu.

Oryantasyon programı, ikramların ardından gerçekleştirilen Anadolu Üniversitesi kampüs gezisi ile son buldu. Toplantıya Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Gamze Alper Şişman, Değişim Programları Gelen Öğrenci Sorumlusu Ayşe Tuğba Ayrancı, Uluslararası İlişkiler Birimi Eurodesk Sorumlusu Yeliz Gür, ESN üyeleri ile değişim öğrencileri katıldı.

Toplantı, yeni gelen öğrencilerin kampüs yaşamına hızlı uyum sağlaması ve üniversite içi iletişim kanallarını tanıması açısından planlı ve kapsamlı bir başlangıç olarak değerlendirildi.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN &quot;2026-2027...

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN "2026-2027 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ ERASMUS+ PROGRAMI, ORHUN DEĞİŞİM PROGRAMI VE İKİLİ İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLLERİ KAPSAMINDA GELEN ÖĞRENCİLER İÇİN ORYANTASYON TOPLANTISI ÖĞRENCİ MERKEZİ NASRETTİN HOCA SALONUNDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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