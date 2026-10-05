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Anadolu Üniversitesi'nde öğrencilere kampüste siber güvenlik eğitimi

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü'nde öğrencilere dijital tehditler ve korunma yollarını anlattı.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 16:48

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Anadolu Üniversitesi'nde öğrencilere kampüste siber güvenlik eğitimi

Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü'nde siber farkındalık etkinliği

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'SİBERAY' projesi kapsamında Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü'nde bilgilendirme standı açtı. Kampüste kurulan standa öğrenciler ve akademisyenler yoğun ilgi gösterdi. Siber polisler, dijital dünyada karşılaşılabilecek riskleri uygulamalı ve sözel anlatımlarla aktardı.

Stantta ele alınan konular:

Etkinlikte güvenli internet kullanımı, sosyal medya hesaplarının güvenliği, kişisel verilerin korunması ve oltalama (phishing) yöntemleri hakkında detaylı sunumlar yapıldı. Ayrıca burs ve yurt vaadiyle yapılan internet dolandırıcılıkları, yasa dışı bahis ve siber zorbalık gibi öğrenci çevresinde sık rastlanan tehditlere dikkat çekildi.

Uyarılar, broşür dağıtımı ve başvuru yönlendirmesi:

Ekipler, şüpheli linklere tıklanmaması ve tanınmayan kişilerden gelen iletilere itibar edilmemesi konusunda uyarılarda bulundu ve katılımcılara bilgilendirici broşürler dağıttı. Öğrencilerin soruları yanıtlandı; herhangi bir olumsuzluk durumunda vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi veya emniyet birimlerine başvurulması gerektiği vurgulandı.

ESKİŞEHİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ SİBER SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBESİ EKİPLERİ, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YUNUS...

ESKİŞEHİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ SİBER SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBESİ EKİPLERİ, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YUNUS EMRE KAMPÜSÜ'NDE KURDUKLARI STANT İLE ÖĞRENCİLERİ SİBER TEHDİTLERE KARŞI BİLGİLENDİRDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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