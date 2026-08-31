Anadolu yakasında sabahın sessizliğini saran sis trafikte dikkat çekti

Sabah saatlerinde Anadolu yakasında yoğun sis
İstanbul Anadolu Yakası'nda sabah saatlerinde sis etkili oldu. Yer yer yoğunlaşan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, yüksek kesimler ise sisle kaplandı.
trafikte etkileri:
Görüşün azalması nedeniyle sürücüler trafikte kontrollü şekilde ilerledi. Yoğunluğun olduğu bölgelerde araçlar düşük hızla seyretti ve dikkat ön plandaydı.
görüntüler kaydedildi:
Sisle kaplanan Anadolu Yakası'nda ortaya çıkan görüntüler kameraya yansıdı; çekilen karelerde bölgedeki örtü tabakası ve düşen görüş mesafesi görüldü. (İA-)
Anadolu Yakası'nda sis etkili oldu
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