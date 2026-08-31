Anadolu yıldızlar ligi'nde şampiyonlar Erzurum'dan çıktı

ANALİG 2026 finali Erzurum'da sona erdi:

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) 2026 Türkiye Şampiyonası, Erzurum'da gerçekleştirilen final müsabakaları ve ödül töreniyle tamamlandı. Palandöken 2000'lik Buz Pisti'nde düzenlenen organizasyona Türkiye'nin farklı illerinden genç sporcular katıldı ve kıyasıya yarıştı.

ödül töreni ve temsilciler:

Törene spor camiasından yoğun katılım sağlanırken, dereceye giren illere ve sporculara kupalar takdim edildi. Kupalara Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, Erzurum Gençlik ve Spor Şube Müdürü Ufuk Pürütçü, Federasyon Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Hamdi Işık ve Naci Korucu ile Palandöken 2000'lik Buz Pisti Tesis Amiri Serhat Özbey tarafından verildi. Genç sporcular törende şampiyonluk coşkusunu yüksek sesle yaşadı.

erzurum üstünlüğü ve federasyonun teşekkürleri:

Organizasyona Erzurum, Kocaeli, Samsu, Kars ve Ardahan'dan sporcular katıldı. Yarışmaların sonunda Erzurum takımları açık ara farkla madalyaların çoğunu topladı ve ev sahibi kentin performansı öne çıktı. Türkiye Buz Pateni Federasyonu şampiyonanın Erzurum'da başarıyla tamamlanmasına katkı sağlayan başta Gençlik ve Spor Bakanlığı olmak üzere Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeline teşekkür etti.

Federasyon ayrıca organizasyona katılan tüm sporcu ve antrenörleri tebrik ederek, genç sporcuların gelişimini desteklemenin önemine vurgu yaptı. Etkinlik, bölge spor altyapısına ve genç yeteneklerin ulusal platformda deneyim kazanmasına katkı sağlayan bir organizasyon olarak kayda geçti.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN ANADOLU YILDIZLAR LİGİ (ANALİG) 2026 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI, ERZURUM'DA GERÇEKLEŞTİRİLEN FİNAL MÜSABAKALARI VE ÖDÜL TÖRENİYLE SONA ERDİ.