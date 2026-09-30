Dolar 49,0145 +0,03%
Euro 55,6803 +0,17%
Bist 12.006,76 -2,31%
Altın Gram 6.632,13 +0,69%
EUR/USD 1,1358 +0,10%
Brent Petrol 98,69 +2,63%
--°

Anadolu’dakiler çarşısı Isparta'ya yaşayan zanaat merkezi kazandırıyor

Isparta Belediyesi, Turan Yazgan Müzesi ek binasında Anadolu’dakiler Çarşısı'nı kuruyor; zanaat atölyeleri ve kadın üreticilere destek sağlayacak.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 10:38

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Anadolu’dakiler çarşısı Isparta'ya yaşayan zanaat merkezi kazandırıyor

Proje ve amaç:

Isparta Belediyesi, yerel zanaatları yaşatmak ve kadın kooperatiflerinin üretim gücünü artırmak amacıyla yeni bir merkez kuruyor. Prof. Dr. Turan Yazgan Etnografya Halı ve Kilim Müzesi ek binasında hayata geçirilecek Anadolu’dakiler Çarşısı: Isparta Zanaat ve Kooperatif Ürünleri Deneyim Merkezi, hem üretim hem de deneyim odaklı bir kültür merkezi olarak planlandı.

Proje, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen yönetiminde; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı çerçevesinde, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı desteğiyle ve Isparta Belediyesi tarafından uygulanıyor. Etüt ve Proje Müdürlüğü tarafından 3 bin 60 metrekarelik bir alan üzerinde projelendirildi.

Atölye ve deneyim alanları:

Merkezde, ziyaretçilerin üretim sürecini görebileceği ve deneyimleyebileceği bir dizi atölye oluşturulacak. Planlanan alanlarda halı dokuma, ahşap ve deri işçiliği ile mozaik tablo yapımı gibi geleneksel el sanatlarında hem eğitim hem de canlı üretim faaliyetleri gerçekleştirilecek. Bu yapı, yerel üreticilerin ürünlerini sergilemeleri ve satışa sunmaları için de imkan sağlayacak.

Atölye düzeni, üretici kooperatiflerinin sürekliliğini hedefleyerek tasarlandı; bölgesel turizm potansiyelini güçlendirecek etkileşimli bir deneyim sunması hedefleniyor. Ziyaretçiler hem üretim süreçlerini izleyecek hem de uygulamalı eğitimlere katılarak beceri kazanabilecekler.

İlerleme ve teknik çalışmalar:

Projenin inşaat ve altyapı çalışmaları hızla sürüyor. Çalışmalar kapsamında yangın hattı oluşturuluyor, yapının çatı inşası devam ediyor ve asma tavan montajı gerçekleştiriliyor. Ayrıca elektrik kablolama işleri de aralıksız yürütülüyor.

Tamamlandığında merkez, Isparta’ya özgü geleneksel el sanatlarının üretim süreçlerini sergileyen, ziyaretçilerin bu süreçleri deneyimleyebildiği yaşayan bir müze ve kültür merkezi olarak hizmet verecek. Projenin açılmasıyla birlikte yerel üreticiler ve kadın kooperatiflerinin ekonomik ve sosyal katılımına katkı sağlanması hedefleniyor.

PROF. DR. TURAN YAZGAN ETNOGRAFYA HALI VE KİLİM MÜZESİ EK BİNASINDA HAYATA GEÇİRİLECEK OLAN...

PROF. DR. TURAN YAZGAN ETNOGRAFYA HALI VE KİLİM MÜZESİ EK BİNASINDA HAYATA GEÇİRİLECEK OLAN ANADOLU'DAKİLER ÇARŞISI: ISPARTA ZANAAT VE KOOPERATİF ÜRÜNLERİ DENEYİM MERKEZİ'NİN ÇALIŞMALARI HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

kütahya arkeoloji ve maden müzesi kapılarını ziyaretçilere açtı
images

Bintepeler gökyüzünden korunuyor: havadan izleme merkezi lidya mirasına yeni kor...
images

Gökyüzünden koruma: Sardes ve Bintepeler için yeni havadan izleme merkezi
images

Yeniden ringe: Son Raunt galası Ankara'da gerçekleştirildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Batman'da Fatih Mahallesi'nde silahlı kavgada 27 yaşındaki M.Ş. yaşamını yitirdi

mustafa dalcı: eyüpspor’u lig sonunda güvenli bir konuma taşıma hedefi

kütahya arkeoloji ve maden müzesi kapılarını ziyaretçilere açtı

Akşamın sürprizi Efeler'de sağanak hazırlıksız vatandaşları etkiledi

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor