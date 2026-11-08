Anadolu'dan masallara 60 yıl: Serpil Akyıl retrospektifi Eskişehir'de

Anadolu'dan masallara 60 yıl: Serpil Akyıl'ın retrospektifi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, sanatçı Serpil Akyılın altı dekadalık üretimini bir araya getiren sergiyi Sanat Sokağı Geçici Sergi Salonu’nda izleyiciyle buluşturdu. 60 yıllık sanat yolculuğunu gözler önüne seren seçki, sanatçının belleğinde yer eden imgeleri ve farklı dönemlerin izlerini aynı çatı altında topluyor.

sanatında izler ve temalar:

Serpil Akyıl, sanat eğitimini Bedri Rahmi Eyüboğlu Atölyesinde almış ve uzun yıllar boyunca Anadolu Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yapmış bir isim. Bu birikim sergide, geleneksel kültürün izleri, masalsı figürler ve mitolojik öğelerin çağdaş bir dil ile yorumlanması şeklinde okunuyor. Eserler, farklı toplumların yaşam biçimleri, inançları ve sanatçının kendi belleğinden süzülen görüntülerle besleniyor; özgün renk paletleri ve hayalî anlatımları öne çıkıyor.

sergi ve açılış bilgileri:

Sergi, sanatçının 53. kişisel sunumu olarak düzenlendi ve ziyaretçilere zengin bir kültürel deneyim sunmayı hedefliyor. Sanat Sokağı Geçici Sergi Salonunda kapılarını açan seçki, 6 Aralık 2026 tarihine kadar izlenebilecek. Açılışa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Ünal, önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, sanatçı Serpil Akyıl ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Sergi, ziyaretçilere yalnızca bir retrospektif sunmakla kalmıyor; farklı dönemlerin kesiştiği bir anlatı üzerinden Anadoluluk, kolektif hafıza ve mitlerin çağdaş karşılıklarını gözler önüne seriyor. İzleyici, sergideki yapıtlar aracılığıyla sanatçının uzun soluklu üretimini dönemselleştirme ve tematik bağlamda değerlendirme fırsatı buluyor.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ HASAN ÜNAL KONUŞMA YAPTI