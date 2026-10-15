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Anadolu'nun ana tanrıçası İstanbul'da restorasyon sürecinde

Ordu'daki Kurul Kalesi kazılarında bulunan yaklaşık 2 bin yıllık Kibele heykeli, İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde titiz bir restorasyon sürecine alındı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 14:14

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Anadolu'nun ana tanrıçası İstanbul'da restorasyon sürecinde

Kibele heykeli İstanbul Arkeoloji Müzesi laboratuvarında

Ordu'da gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda gün yüzüne çıkarılan Ana Tanrıça Kibele heykeli, İstanbul Arkeoloji Müzesi laboratuvarına getirildi. Anadolu'nun kadim tarihine ışık tutan eser, koruma ve restorasyon işlemleri için uzman ekipler tarafından inceleniyor.

Kazı ve tespit süreci:

Heykel, Kurul Kalesi'nde 2016 yılında yapılan kazılarda bulundu. Yapılan arkeolojik değerlendirmeler sonucunda eserin MÖ 1. yüzyıl, VI. Mithridates dönemine ait olduğu ve yaklaşık 2100 yıllık olduğu belirlendi. Buluntu, bölgenin tarihsel dokusuna ilişkin önemli veriler sağladı.

Restorasyonun önemi ve süreci:

İstanbul Arkeoloji Müzesi laboratuvarında yürütülen restorasyon çalışmalarına, arkeolog Fırat Buzlu nezaret ediyor. Çalışmalar büyük titizlikle sürdürülüyor; uzman değerlendirmelerine göre eserin konservasyonunun tamamlanması 6 aya kadar sürebilir. Bu süreç, eserin hem fiziksel bütünlüğünün korunması hem de bilimsel incelemeler için hazırlanması açısından kritik öneme sahip.

Kibele heykelinin restorasyonu, bölgedeki kültürel mirasın korunması ve Anadolu arkeolojisinin anlaşılmasına katkı sağlayacak çalışmaların önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.

ORDU’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN ARKEOLOJİK KAZILARDA GÜN YÜZÜNE ÇIKARILAN KİBELE HEYKELİ, İSTANBUL...

ORDU’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN ARKEOLOJİK KAZILARDA GÜN YÜZÜNE ÇIKARILAN KİBELE HEYKELİ, İSTANBUL ARKEOLOJİ MÜZESİ LABORATUVARINDA RESTORVASYON SÜRECİNDEN GEÇİYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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