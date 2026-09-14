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Anadolu’nun kadın yüzleri Konakaltı'nda sanatseverlerle buluştu

Menteşe'de açılan 'Anadolu’da Kadın Başları' sergisi, Anadolu ve farklı coğrafyalardan kadın temalı eserleri Konakaltı İskender Alper'de izleyiciyle buluşturuyor.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 21:25

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Anadolu’nun kadın yüzleri Konakaltı'nda sanatseverlerle buluştu

Anadolu’da kadınların farklı yüzleri sergilendi

Menteşe Belediyesi tarafından Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Anadolu’da Kadın Başları" resim sergisi açıldı. Sergide, Anadolu'nun zengin kültürel dokusunu ve kadınların toplum içindeki rollerini farklı yörelerden seçilmiş eserlerle görünür kılmayı amaçlayan çalışmalar sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

serginin teması ve eserlerin yansıttıkları:

Sergide yer alan çalışmalar, sadece Anadolu kadınının geleneksel ve güncel imgelerini değil; aynı zamanda Afrika'dan Çin'e uzanan farklı coğrafyalardaki kadın temsillerini de içeriyor. Bu yaklaşım, küratörlerin evrensel bir perspektifle kadın figürünü ele alma niyetini ortaya koyarken, eserler arasında hem yerel motifler hem de evrensel anlatım öğeleri bir arada görülüyor. Ziyaretçiler, resimler aracılığıyla bölgelerin geleneksel giyimlerinden günlük yaşam kesitlerine, kültürel ritüellere kadar geniş bir yelpazede kadın imgeleriyle karşılaşıyor.

açılış konuşmaları ve vurgulanan mesajlar:

Açılışa Menteşe Belediye Başkan Yardımcısı Sami Tomurcuklu, Muğla Sanatçılar Derneği Başkanı Sadettin Özbek, sanatçılar ve çok sayıda davetli katıldı. Başkan Yardımcısı Tomurcuklu, serginin kültürel değerlerin yaşatılması açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın başka bir programı nedeniyle açılışa katılamadığını ve selamlarını ilettiğini belirtti. Tomurcuklu, "Anadolu coğrafyamızın en özel değerlerini, geleneğini ve Anadolu'nun zenginliğini çalışmalarınızın tamamına yansıtmışsınız. Bu serginin kendi kültürel değerlerimize katkı sağlayacağına inanıyorum" sözleriyle serginin yerel kültüre katkısını vurguladı.

Sadettin Özbek ise sanatın toplumla buluşmasının önemine değindi. Uzun yıllar eğitimci olarak görev yaptığını hatırlatan Özbek, Atatürk ilkeleri ve Cumhuriyet bilincinin aktarılmasında sanatın eğitimle birlikte etkili bir araç olduğunu söyledi. Özbek, kadınların toplum için vazgeçilmez olduğunu belirterek, "Kadın gerçekten toplumun olmazsa olmazıdır. Kadın olmazsa hayat durur" ifadelerini kullandı. Ayrıca sergideki eserlerin yalnızca belirli bir bölgenin değil, dünyanın farklı coğrafyalarındaki kadınları da temsil ettiğini vurguladı.

Açılış konuşmalarında ayrıca serginin düzenlendiği salona adını veren Nail Çakırhan'ın kültür ve sanat yaşamındaki yeri anıldı. Özbek, Çakırhan'ın Nazım Hikmet ile olan dostluğuna ve 1930 yılında birlikte çıkardıkları "Işık" adlı yayına değinerek Çakırhan'ın edebiyat ve sanat dünyasındaki önemine dikkat çekti.

Konuşmaların ardından davetliler eserleri dolaşarak sanatçılardan çalışmalar hakkında bilgi aldı. "Anadolu’da Kadın Başları" resim sergisi, Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak ve farklı kültürlerdeki kadın temsillerini sanat yoluyla görünür kılmaya devam edecek.

MENTEŞE’DE &quot;ANADOLU’DA KADIN BAŞLARI&quot; RESİM SERGİSİ AÇILDI

MENTEŞE’DE "ANADOLU’DA KADIN BAŞLARI" RESİM SERGİSİ AÇILDI

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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