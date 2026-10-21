Anadolu'nun yeşil dönüşümüne 170 milyon dolar: Şekerbank'a uluslararası destek

Şekerbank 170 milyon dolarlık sendikasyon kredisi temin etti

Şekerbank, Hollanda Kalkınma Bankası (FMO) liderliğinde yedi uluslararası kalkınma finans kuruluşunun katılımıyla toplam 170 milyon dolar tutarında, 5 yıl vadeli bir sendikasyon kredisi sağladığını açıkladı. Sağlanan kaynak, bankanın sürdürülebilir ve kapsayıcı bankacılık yaklaşımını güçlendirmek amacıyla kullanılacak.

katılımcılar ve işlemdeki yenilikler:

Sendikasyona liderlik eden Hollanda Kalkınma Bankası (FMO) ile birlikte Fransa Kalkınma Ajansı’nın iştiraki Proparco, Avusturya Kalkınma Bankası (OeEB), Finnfund, Türk Yatırım Fonu (TIF), Blue Orchard Mikrofinansman Fonu (BOMF) ve Responsability Investments yer aldı. Açıklamada, Finnfund ve TIF’in söz konusu sendikasyonla Türkiye’de ilk kez bir bankaya yönelik finansman desteği sağladıkları vurgulandı.

Törene FMO, Proparco, OeEB ve TIF temsilcilerinin yanı sıra Hollanda İstanbul Başkonsolosu Daan Huisinga ve Avusturya İstanbul Başkonsolosu Doris Fida-Šrajner de katıldı.

kullanım alanları ve stratejik hedefler:

Bankanın açıklamasına göre kredi; kırsal bölgelerde faaliyet gösteren KOBİ ve mikro işletmelerin finansmana erişiminin güçlendirilmesi, sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması, kadın girişimciliğinin desteklenmesi ve yeşil dönüşüm yatırımlarının finansmanı alanlarında kullanılacak. Sağlanan kaynağın, Türkiye’nin COP31 İklim Zirvesi’ne ev sahipliği yapacağı yılın öncesinde temin edilmiş olması da özellikle vurgulandı.

yetkililerin değerlendirmeleri:

Şekerbank Genel Müdürü Aybala Şimşek Galpin, kaynak için FMO ve tüm katılımcılara teşekkür ederek, bankanın 73 yıllık uzmanlığı ve kırsal bölgelere ulaşmadaki rolüne dikkat çekti. Şimşek Galpin, "Sosyal ve çevresel etki sağlamaya yönelik edindiğimiz bu değerli ve anlamlı kaynak, Şekerbank’ın sürdürülebilir bankacılık faaliyetlerindeki 73 yıllık köklü uzmanlığının uluslararası kalkınma finansmanı kuruluşları tarafından takdirinin önemli bir göstergesi niteliği taşıyor" ifadelerini kullandı.

Şimşek Galpin ayrıca, daha önce 2024’te FMO liderliğinde gerçekleştirilen yaklaşık 160 milyon dolarlık sendikasyona atıfta bulunarak, bu yeni işlemin finansör çeşitliliğinin Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasına uluslararası taahhüdü gösterdiğini belirtti ve "bu yeni kaynakla sürdürülebilir tarım, yeşil dönüşüm, kadın girişimciliği ve kapsayıcı finansman alanlarındaki faaliyetlerimizi daha da hızlandıracağız" dedi.

FMO Finansal Kuruluşlar Direktörü Frouke Hoekstra ise Şekerbank’ın yerel düzeydeki köklü bağları ve kapsayıcı bankacılığa olan bağlılığını öne çıkararak, "Ortaya koyduğumuz bu sendikasyon işlemi, yerel uzmanlık ile uluslararası sermayenin buluştuğunda anlamlı etkiler oluşturabileceğinin somut bir örneğidir" değerlendirmesinde bulundu.

Şekerbank’ın temin ettiği sendikasyon kredisi, banka ve katılımcı uluslararası kuruluşlar açısından hem Türkiye’de etki odaklı bankacılığın desteklenmesi hem de kırsal kalkınma ve iklim hedeflerine katkı sağlama amacı taşıyan bir finansman aracı olarak öne çıkıyor. Sağlanan kaynakla bankanın kırsal alanlarda hizmet ağını ve sürdürülebilir yatırım finansmanını büyütmeyi hedeflemesi bekleniyor.

ŞEKERBANK, HOLLANDA KALKINMA BANKASI (FMO) LİDERLİĞİNDE 7 ULUSLARARASI KALKINMA FİNANS KURULUŞUNUN KATILIMIYLA SÜRDÜRÜLEBİLİR VE KAPSAYICI BANKACILIK FAALİYETLERİNİ DESTEKLEMEK ÜZERE TOPLAM 170 MİLYON DOLAR TUTARINDA, 5 YIL VADELİ SENDİKASYON KREDİSİ SAĞLADI. SOLDAN SAĞA SHABDAN TAGAEV, DORİS FİDA-ŠRAJNER, DAAN HUİSİNGA, AYBALA ŞİMŞEK GALPİN, JOSEF ROBERT STRANİNGER, EREN CAN BEKTAŞ, FROUKE HOEKSTRA