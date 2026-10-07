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Anahtarın hikâyesi: Mısırlı ustalardan modern çilingirlere

Yaklaşık 2 bin yıllık anahtarcılık ve çilingirlik, teknolojiyi benimseyerek otomotivden kasaya, güvenlik sistemlerine uzanan geniş hizmet yelpazesiyle sürüyor.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 08:17

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Anahtarın hikâyesi: Mısırlı ustalardan modern çilingirlere

Geçmişten bugüne çilingirlik

Tarih boyunca kapı ve kilitlerin açılması ile onarımı amacıyla şekillenen anahtarcılık ve çilingirlik, ilk örnekleri yaklaşık 2 bin yıl öncesine uzanan meslekler arasında yer alır. Mısırlı ustaların kullandığı yöntemlerden bugünün dijital ve mekanik çözümlerine kadar uzanan bu meslek, teknolojik gelişmelere rağmen önemini koruyor.

Çalışma alanının genişlemesi:

Geleneksel kapı kilitlerinin ötesinde çilingirler; otomobil, kasa, dolap gibi farklı eşyaların kilitlerini açma, anahtar kopyalama, anahtar kodlama ve çip kontrolü, kilit montajı, bakım ve onarım gibi hizmetler sunuyor. Ayrıca kilit şifrelerinin değiştirilmesi, barel değişimi ve güvenlik sistemlerinin kurulması gibi işlemler de mesleğin rutin işleri arasında yer alıyor.

Ustalık ve nesilden nesile aktarım:

Mesleği sürdüren ustalar arasında örnek bir isim 1983'lü yıllarda mesleğe başlayan Turan Yıldırım. Yıldırım, yıllar içinde edindiği deneyimi oğlu Furkan Yıldırım'a aktararak işin devamını sağladıklarını vurguluyor. Yıldırım'ın sözleri, mesleğin geleneksel eğitim ve aktarım biçimini özetliyor:

"Nesilden nesile bu işi aktarıyoruz, işi devam ettirecek eleman yetiştiriyoruz. Oğlum öğrendikten sonra ben artık işi bıraktım. Bu dükkanda oğlum var, ben arada uğruyorum."

Eğitim ve meseliğin sürdürülebilirliği:

Çilingirlik, sadece ustalıkla geçen yıllara değil, resmi eğitim yollarına da taşındı. Meslek yüksekokullarında "Makine Teknolojisi" bölümünde anahtarcılık ve çilingirlik eğitimi verilirken, mesleğe başlamak isteyenlerin de genellikle çıraklık dönemi geçirmesi gerekiyor. Bu eğitimsel yapı, teknolojik yeniliklere adapte olabilen ve güvenlik standartlarına uygun profesyoneller yetiştirilmesine olanak tanıyor.

Sonuç olarak, anahtarcılık ve çilingirlik hem geçmişin el becerilerini hem de günümüzün teknik gereksinimlerini birleştiren bir meslek olarak varlığını sürdürüyor; mesleğin geleceği ise eğitim ve usta-çırak geleneğinin birlikte korunmasına bağlı görünüyor.

YAKLAŞIK 2 BİN YIL ÖNCE MISIRLILAR TARAFINDAN KULLANILAN İLK ÖRNEKLERİYLE TARİHİN EN ESKİ...

YAKLAŞIK 2 BİN YIL ÖNCE MISIRLILAR TARAFINDAN KULLANILAN İLK ÖRNEKLERİYLE TARİHİN EN ESKİ MESLEKLERİ ARASINDA YER ALAN ANAHTARCILIK VE ÇİLİNGİRLİK, GELİŞEN TEKNOLOJİYE RAĞMEN VARLIĞINI SÜRDÜRÜYOR

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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