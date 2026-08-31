ANALİG futbol şampiyonası Erzincan'da sona erdi

ANALİG futbol Türkiye şampiyonası Erzincan'da tamamlandı:

Gençlik ve Spor Bakanlığının 2026 yılı faaliyet programında yer alan ANALİG Futbol Türkiye Şampiyonası, Erzincan’ın ev sahipliğinde sona erdi. Turnuva boyunca genç sporcular il temsilcileri olarak sahada ter döktü ve centilmence bir rekabet sergilendi.

Katılım ve organizasyon hakkında:

Erzincan’da düzenlenen organizasyona 17 ilden 23 takım katıldı. Müsabakalar boyunca sporcu güvenliği, hakem yönetimi ve saha düzenlemeleri ön planda tutuldu; organizasyonun tamamlanmasının ardından görev alanlar, antrenörler ve sporcular teşekkürlerle uğurlandı.

Dereceye giren takımlar:

Kızlar kategorisinde sıralama şu şekilde oluştu: İzmir birinci, Kayseri ikinci, Manisa üçüncü ve Kahramanmaraş dördüncü oldu. Erkekler kategorisinde ise Sakarya birinci, Mardin ikinci, Samsun üçüncü ve Hatay dördüncü olarak yer aldı.

Şampiyonada yer alan takımlar ve sporcular, elde ettikleri dereceler için tebrik edildi. Ayrıca tüm katılımcılar, mücadeleleri ve sportmenlikleri nedeniyle takdir edildi; organizasyonun genç yeteneklerin gelişimine katkı sağlaması hedeflendi.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞININ 2026 YILI FAALİYET PROGRAMINDA YER ALAN ANADOLU YILDIZLAR LİGİ (ANALİG) FUTBOL TÜRKİYE ŞAMPİYONASI, ERZİNCAN’IN EV SAHİPLİĞİNDE TAMAMLANDI