Anamur'da kavga sonrası ağabeyine çarpıp çukura uçan sürücü tutuklandı

Mersin'in Anamur ilçesinde meydana gelen olayda, tartıştığı ağabeyine çarpan sürücünün ardından aracıyla bir inşaat çukuruna düştüğü ve her iki kardeşin yaralandığı bildirildi. Hastanede tedavileri tamamlanan kardeşlerden sürücü S.S.K. (22), işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

olayın gelişimi:

Olay, Saray Mahallesi Fahri Görgülü Caddesi'nde dün gece yaşandı. İddialara göre, yüksek sesle gece vakti çevreyi rahatsız edecek şekilde araçla gezen kardeşi uyaran ağabey E.K. (29) ile tartışan S.S.K., araca binip ağabeyine çarptı. Çarpmanın ardından araç, cadde yakınındaki bir inşaat alanında açılan çukura uçtu. Kaza anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

soruşturma ve adli süreç:

Kazada her iki kardeş de yaralanarak olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı; tedavileri tamamlanan iki yaralı taburcu edildi. Aracı kullanan S.S.K., Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor; polis görgü ve kamera kayıtları üzerinden incelemeleri devam ettiriyor. Araç plakası 16 AGK 276 olarak kayda geçti.

MERSİN'İN ANAMUR İLÇESİNDE KAVGA ETTİĞİ AĞABEYİNE ARAÇLA ÇARPIP ÇUKURA UÇAN SÜRÜCÜ HASTANEDEKİ TEDAVİSİNİN ARDINDAN ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.