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Anamur'da kenevir düzenekleriyle yakalanan şüpheli tutuklandı

Anamur'da jandarma operasyonunda 2 şüpheli yakalandı; ev ve eklentilerde kenevir düzenekleri, 145 gram sentetik karışım ve hassas terazi ele geçirildi.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 16:56

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Anamur'da kenevir düzenekleriyle yakalanan şüpheli tutuklandı

Anamur'da jandarma operasyonu

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Anamur ilçesinde yürüttüğü takibin ardından düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerin istihbari ve saha çalışmaları sonucu gerçekleştirilen müdahale, ilçede uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik adımlardan biri olarak kayda geçti.

Operasyon ve ele geçirilenler:

Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, kenevir bitkisi yetiştirmede kullanılan düzenek, alkol üretiminde kullanılan malzemeler, 145 gram tütün ile karıştırılmış sentetik madde, 51 kök kenevir bitkisi, 5 gram kenevir tohumu ile birlikte 1 hassas terazi ele geçirildi. Ele geçen malzemeler olayın mahiyetine ilişkin somut deliller oluşturdu.

Adli süreç ve sonuç:

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler adli makamlara sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından zanlılardan biri tutuklandı, diğeri ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma ve yasal süreç Mersin adli birimleri tarafından devam ediyor.

MERSİN’İN ANAMUR İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNİN UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPAN ŞAHISLARA YÖNELİK...

MERSİN’İN ANAMUR İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNİN UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPAN ŞAHISLARA YÖNELİK DÜZENLEDİĞİ OPERASYONDA 2 ŞÜPHELİ YAKALANIRKEN, ŞÜPHELİLERDEN 1’İ TUTUKLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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