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Anamur'da tarihi mirasa yönelik operasyon: 6 obje ele geçirildi

Mersin'in Anamur ilçesinde jandarma ile Cumhuriyet Başsavcılığı koordineli operasyonda 1 kişi gözaltına alındı, 6 adet tarihi obje ele geçirildi.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 09:07

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Anamur'da tarihi mirasa yönelik operasyon: 6 obje ele geçirildi

operasyon ve yakalama:

Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında, Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarihi eser kaçakçılığı şüphesiyle çalışma başlattı. Yapılan takip ve tespitler sonucu elindeki eserleri satmak istediği belirlenen 1 şüpheli için operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ele geçirilen objeler ve soruşturma:

Şüphelinin ikamet adresinde yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 6 adet obje ele geçirildi. Ele geçirilen materyaller, inceleme ve tespit çalışmaları için ilgili birimlere teslim edilmek üzere müze müdürlüğüne gönderildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlemler başlatılırken, jandarma ekiplerinin soruşturması devam ediyor. Yetkililer, ele geçirilen objelerin uzman incelemeleriyle menşei ve kültürel değeri tespit edildikten sonra soruşturmanın yönünün netleşeceğini belirtti. Olay, kültürel mirasın korunmasına yönelik denetimlerin sürdürülmesinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

MERSİN&#039;İN ANAMUR İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNİN YATIĞI ÇALIŞMADA TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞIYLA İLGİLİ...

MERSİN'İN ANAMUR İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNİN YATIĞI ÇALIŞMADA TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞIYLA İLGİLİ BİR ŞAHIS YAKALANDI, 6 OBJE ELE GEÇİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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