Dolar 49,5242 +0,11%
Euro 55,7284 +0,36%
Bist 11.774,54 -2,45%
Altın Gram 6.699,82 +0,90%
EUR/USD 1,1250 +0,26%
Brent Petrol 105,18 -0,70%
--°

Anaokullarına yapılan sık aramalar sonrası gözaltı, şüpheli adli kontrolle serbest

Samsun Atakum'da bir anaokulunu ve şubelerini telefonla rahatsız ettiği öne sürülen M.T. gözaltına alındı; mahkeme adli kontrol uyguladı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 16:45

GÜNCELLEME: 15 Ekim 2026 - 16:48

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Anaokullarına yapılan sık aramalar sonrası gözaltı, şüpheli adli kontrolle serbest

olayın gelişimi:

Samsun'un Atakum ilçesinde, Türkiye genelinde şubeleri bulunan özel bir anaokulunun ilçe içindeki farklı şubelerine yönelik sürekli telefon aramaları nedeniyle huzursuzluk yaşandığı iddia edildi. İhbar üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, aramalarda adı geçen M.T. (31)'yi gözaltına aldı.

Gözaltı işlemlerini yürüten ekip, olayla ilgili olarak müdahaleyi Recep Tokur Polis Merkezi tarafından gerçekleştirdiklerini bildirdi. Okul yönetimi ve personel şikâyeti doğrultusunda soruşturma başlatıldı.

adli süreç ve karar:

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcılık ve mahkeme işlemleri sonucunda M.T., hakkında uygulanan hukukî tedbir kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; yetkililer, benzer olayların önlenmesi için kurum içi iletişim ve kayıt kontrollerinin önemine dikkat çekti.

SAMSUN’UN ATAKUM İLÇESİNDE BİR ANAOKULUNU VE OKULUN FARKLI ŞUBELERİNİ TELEFONLA ARAYARAK RAHATSIZ...

SAMSUN’UN ATAKUM İLÇESİNDE BİR ANAOKULUNU VE OKULUN FARKLI ŞUBELERİNİ TELEFONLA ARAYARAK RAHATSIZ ETTİĞİ TESPİT EDİLEN BİR KİŞİ POLİS TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Doğum gününde hayatını kaybeden genç, kazanın ardından 17 gün sonra vefat etti
images

Elazığ'da Hürriyet caddesi'ndeki arbede hastaneye taşıdı: 1 yaralı, 2 gözaltı
images

Yılmaz'dan çevik kuvvet personeline teşekkür ve çalışma değerlendirmesi
images

Çanakkale'de jandarma operasyonunda 2 bin 572 sentetik ecza ele geçirildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Doğum gününde hayatını kaybeden genç, kazanın ardından 17 gün sonra vefat etti

Elazığ'da Hürriyet caddesi'ndeki arbede hastaneye taşıdı: 1 yaralı, 2 gözaltı

Eskişehir AFAD ekipleri Melikler Yaylası'nda arama kurtarma eğitimini güçlendirdi

Bilecik ilçeleri tarımda güçbirliğine odaklandı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Ankara merkezli dalga: 14 ildeki operasyonda 20 kişi tutuklandı

İstanbul toplantısında 136 eski siyasetçi AK Parti saflarına katıldı

Evcil dostlara lezzet şöleni: yerli üretim ve ihracat hedefleri fuarda ön plandaydı