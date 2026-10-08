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Anaokulun küçük ziyaretçileri Yavuz Selim itfaiyesinde işleyişi gözlemledi

Yavuz Selim Anaokulu öğrencileri Erzincan İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret ederek itfaiyecilerin görevlerini, araç ve ekipmanları yerinde gördü; müdahale süreçleri anlatıldı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 19:52

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Anaokulun küçük ziyaretçileri Yavuz Selim itfaiyesinde işleyişi gözlemledi

Erzincan'da uygulamalı güvenlik eğitimi

Erzincan Yavuz Selim Anaokulu öğrencileri, İtfaiye Müdürlüğüne düzenledikleri ziyaretle yangın güvenliği ve müdahale süreçlerini yerinde tanıdı. Gezi, çocukların mesleki farkındalığını artırmayı amaçlayan uygulamalı bir eğitim niteliğindeydi.

Gezi kapsamında neler yapıldı:

Öğrenciler itfaiye binasını dolaşarak, itfaiyenin günlük işleyişini gözlemledi. Çocuklara, itfaiyenin görevleri, kullanılan araç ve ekipmanların işlevleri hakkında bilgiler verildi ve ekipmanların nasıl kullanıldığı uygulamalı olarak gösterildi.

Eğitim ve bilgilendirme:

İtfaiye Eğitim Amirliği personelince yürütülen bilgilendirmede öğrencilere itfaiyecilerin görevleri, yangınlara müdahale aşamaları ve güvenlik kuralları sade, anlaşılır bir dille aktarıldı. Uygulamalı anlatımlar çocukların konuyu daha iyi kavramasını sağladı.

Ziyaretin sonunda belediye yetkilileri, öğrencilere ve öğretmenlerine teşekkür ederek eğitimin benzeri etkinliklerle desteklenmesine vurgu yaptı. Etkinlik, minik ziyaretçilerin itfaiye çalışmalarına ve kamu hizmetlerine dair farkındalığını güçlendirdi.

ERZİNCAN’DA ANAOKULU ÖĞRENCİLERİ İTFAİYEYİ ZİYARET ETTİ

ERZİNCAN’DA ANAOKULU ÖĞRENCİLERİ İTFAİYEYİ ZİYARET ETTİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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