Anbean kaydedildi: Şanlıurfa'da sarsıntının görüntüleri

Anbean kaydedilen anlar

Şanlıurfa merkezinde yaşanan deprem anı, bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlarda sarsıntının başladığı ilk saniyeden itibaren sokak ve bina cephesindeki hareketlilik dikkat çekiyor. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve bölgedeki deneyimi somut biçimde ortaya koydu.

görüntülerin içeriği:

Kamera açısına göre kayıtlarda, titremeye başlayan zemin üzerindeki yansımalar, dışarıda duran araçların hafif sallanması ve bazı açık alanlardaki cisimlerin yer değiştirmesi görülüyor. Kayıtlar, sarsıntının anlık etkisini ve çevredeki fiziksel değişimleri net biçimde gösteriyor. Güvenlik kamerası görüntüleri ayrıntılı zaman damgası içermese de olayın başlangıcını ve kısa süredeki gelişimini belgeliyor.

vatandaşların tepkisi:

Görüntülerde çevrede bulunan kişilerin bir kısmı ani hareketlerle sokağa çıkıyor, kimileri ise kısa süreli panik ve şaşkınlık yaşıyor. Kayıtlarda açıkça görülen tepkiler, depremin yerel düzeyde yarattığı etkileri yansıtıyor; herhangi bir can kaybı veya büyük hasar bilgisi görüntülerden doğrudan tespit edilemiyor.

Paylaşılan görüntüler, olay hakkında daha ayrıntılı bilgi edinilmesini isteyenler için önemli bir görsel kaynak sağlıyor. Yetkili kurumların ve uzmanların değerlendirmeleri, olayın tüm boyutlarının anlaşılmasında belirleyici olacak.

Şanlıurfa'da deprem anı kamerada