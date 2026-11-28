Andırın'da sonbaharın izleri:

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde mevsim değişimi doğal dokuyu farklı tonlarla yeniden şekillendiriyor. İlçe genelinde ağaçlar sarı, turuncu ve kızıl renklere bürünürken, yüksek kesimlerden vadi tabanlarına dek uzanan manzaralar kartpostallık kareler sunuyor.

Vadi ve ormanlarda oluşan kontrastlar:

Yükseklerdeki çamların yeşili ile yaprak döken ağaçların sıcak tonları arasındaki kontrast, Andırın'ın engebeli coğrafyasında öne çıkıyor. Vadilerden süzülen suların kenarlarında yosunlu kayalar ve birikmiş sarı yapraklar bölgeye sakin ve dingin bir hava katıyor.

Yürüyüş yolları ve fotoğraf rotaları:

İlçe içindeki parke taşlı yollara dökülen yapraklar, yürüyüş yapanlar için mevsimin öne çıkan görüntülerini oluşturuyor. Ormanlık alanlar ve vadiler, fotoğraf tutkunları ile doğaseverlerin ilgi odağı hâline geldi; birçok ziyaretçi sonbahar manzaralarını yerinde görmek ve doğa yürüyüşü yapmak için bölgeyi tercih ediyor.

Andırın'ın farklı noktalarında ortaya çıkan bu renk geçişleri, ilçeyi kısa geziler ve doğa fotoğrafçılığı açısından cazip bir rota haline getiriyor. Sonbaharın getirdiği görsel zenginlik, hem yerel halkın hem de gelen ziyaretçilerin dikkatini çekmeyi sürdürüyor.

SONBAHARIN ETKİSİNİ GÖSTERMESİYLE BİRLİKTE KAHRAMANMARAŞ’IN ANDIRIN İLÇESİNDE ORMANLAR, VADİLER VE YÜRÜYÜŞ GÜZERGÂHLARI SARI, TURUNCU VE KIZIL TONLARIYLA KAPLANIRKEN İLÇE FOTOĞRAF TUTKUNLARI VE DOĞASEVERLERİN İLGİ ODAĞI HALİNE GELDİ.