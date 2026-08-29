Andırın'da aronya hasadı üreticilerin gelirine katkı sağladı

Andırın'da aronya hasadı tamamlandı

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesi Darıovası Mahallesi’nde ekimi gerçekleştirilen aronya ürününde hasat programı düzenlendi. Bölgedeki üreticilerin emeğiyle toplanan meyveler, yörede alternatif bir tarım ürünü olarak öne çıkıyor.

Üretime ve gelire katkı:

Yüksek antioksidan içeriği ve katma değeriyle dikkat çeken aronya, bölge çiftçileri için ek gelir kaynağı ve tarımsal çeşitlilik anlamında yeni bir seçenek sunuyor. Hasat programında, aronya üretiminin bölge tarımına ve üreticilerin gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesine katkıda bulunduğu vurgulandı.

Yerel yetkililerin değerlendirmesi:

Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir, gerçekleştirilen hasatta üreticilerin emeğine teşekkür ederek sezonun bereketli ve kazançlı geçmesi temennisinde bulundu. Darıovası Mahallesi'ndeki uygulamanın, benzer bölgelerde de örnek teşkil edebileceği belirtiliyor.

KAHRAMANMARAŞ'TA EKİMİ GERÇEKLEŞTİRİLEN ARONYA ÜRÜNÜNDE HASAT GERÇEKLEŞTİRİLDİ