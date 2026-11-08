Andırın'da emekle örülen kilimler sergiye çıktı

Atölyeden törene: andırın'da kilimler görücüye çıktı

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde, Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerlerinin el emeğiyle ortaya koyduğu geleneksel kilimler düzenlenen tezgah kesim töreni ile sergilendi. Andırın Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde, Tufanpaşa Mahallesi’nde yürütülen kurslarda dokunan kilimler, yöresel motifleri ve el işçiliğini bir araya getirdi.

törende kimler vardı:

Törene Andırın Kaymakamı Ömer Bulut, Belediye Başkanı Ahmet Sinan Gökşen, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Protokol üyeleri, tezgah başındaki kursiyerlerle sohbet ederek dokunan kilimleri inceledi ve kadınların emeklerini tebrik etti.

geleneksel el sanatının sosyal anlamı:

Bu tür etkinlikler, hem yöresel dokuma geleneğini yaşatıyor hem de kursiyer kadınların becerilerini görünür kılıyor. ADEM çatısı altında yürütülen kurslar, katılımcılara üretim ve paylaşım ortamı sağlarken yerel dayanışmayı güçlendiriyor. Sergilenen kilimler, hem kültürel mirasın sürdürülebilirliğine katkı sunuyor hem de kadınların el emeğinin değerini öne çıkarıyor.

Yerel yetkililerin katılımı ve halkın ilgisi, atölye çalışmalarının toplumsal karşılığını da göstermesi açısından önem taşıyor. Gösterilen ilgi, benzer projelerin devamı için zemin hazırlayabilir ve kadınların üretime katkılarını görünür kılmaya devam edebilir.

KAHRAMANMARAŞ’IN ANDIRIN İLÇESİNDEKİ AİLE DESTEK MERKEZİ’NDE (ADEM) KURSİYER KADINLARIN DOKUDUĞU GELENEKSEL KİLİMLER, PROTOKOL ÜYELERİNİN KATILDIĞI TÖRENLE TEZGÂHTAN KESİLDİ