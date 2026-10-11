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Andırın'da sisin ördüğü manzara: Meryemçil Kalesi zirvelerde kaldı

Andırın'da sabah sisleri Meryemçil Kalesi ve Geben Mahallesi çevresini bulut denizine çevirdi; yüksek zirvelerden kartpostallık manzaralar oluştu.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 10:08

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EDİTÖR: Aslı Han

Andırın'da sisin ördüğü manzara: Meryemçil Kalesi zirvelerde kaldı

Andırın'da sisin ördüğü manzara: Meryemçil Kalesi zirvelerde kaldı

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde etkili olan yoğun sis, bölgeyi adeta birer bulut denizine dönüştürdü. Yüksek rakımlı dağlar ve derin vadiler arasında oluşan sis tabakası, sabah saatlerinde Meryemçil Kalesi ile Geben Mahallesi çevresinde dikkat çekici görüntüler ortaya çıkardı.

Sis panoraması:

Tarihi Meryemçil Kalesi'nin bulunduğu sarp kayalıklar, sislerin üzerinde kalırken, vadileri kaplayan beyaz örtü kalenin etrafında mistik bir etki yarattı. Geben Mahallesi ise yoğun sis altında kalarak yer yer siluetlere dönüşen yapıları ve dar sokaklarıyla farklı bir atmosfer sundu.

Dağların zirvelerinden bakıldığında, sis tabakasının tepeler ile vadiler arasındaki kontrastı belirginleşti; bu doğa olayı, bölgenin coğrafi yapısının görsel değerini öne çıkardı. Kartpostalı andıran bu görüntüler, doğal güzelliğin ve coğrafyanın nasıl birleştiğini gösterdi.

Ziyaretçiler ve fotoğrafçılar:

Ortaya çıkan manzara, doğa tutkunları ve fotoğraf meraklılarının ilgisini çekti. Yüksek kesimlerden çekilen karelerde, kalenin kayalıklarla çevrili görünümü ile vadileri örten sisin etkileşimi göze çarpıyor; bu tür anlar bölgenin turistik ve görsel potansiyelini yeniden hatırlatıyor.

Yetkililerden veya resmi kurumlardan verilen ek bir bilgi olmamakla birlikte, sabah saatlerindeki bu yoğun sisin gün içinde dağılabileceği ve bölge sakinlerinin günlük yaşamını etkileyeceği ifade edildi. Ancak gözlemlenen görüntüler kısa süreliğine de olsa Andırın çevresinde benzersiz bir doğa görseli sundu.

KAHRAMANMARAŞ’IN ANDIRIN İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN SİS, MERYEMÇİL KALESİ VE GEBEN MAHALLESİ ÇEVRESİNDE...

KAHRAMANMARAŞ’IN ANDIRIN İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN SİS, MERYEMÇİL KALESİ VE GEBEN MAHALLESİ ÇEVRESİNDE GÜZEL GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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